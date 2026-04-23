Flick, entrenador del Barcelona: "Lo de Lamine es una lástima"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, se mostraba satisfecho por la victoria contra el Celta que le acerca al título de Liga, pero triste por la lesión de Lamine Yamal, un percance que ensució el triunfo azulgrana.

Al final del partido, el técnico indicó que “estamos contentos. Hemos tenido que sufrir mucho hoy, porque el Celta de Vigo juega muy bien pero hemos logrado los tres puntos que es lo que buscábamos”.

Hansi Flick, en acción durante el partido contra el Celta / BARBEITO

El técnico alemán señaló también que “ha sido muy complicada la segunda parte, pero lo importante es que nos llevamos la victoria y también hay dos lesiones que han afectado al equipo. Hemos luchado juntos como equipo, hemos jugado bien en la primera parte sin perder balones fáciles. Lo podemos hacer mucho mejor porque tenemos calidad”.

Que me lo expliquen

El técnico alemán, que se mostró muy indignado por la anulación del gol de Ferran, indicó que “el segundo gol, el de Ferran, no es fuera de juego.Quiero que me lo expliquen. No es fuera de juego. No he visto la acción sino que he visto la imagen”.

Admitió que el equipo bajó su rendimiento en el inicio de la segunda parte porque, a su entender, “ estaba muy cansado, hemos tenido que controlar el partido. Nos presionaron muy arriba, con mucha intensidad. El Celta es un equipo que defiende muy atrás y no es fácil crear ocasiones de gol”.

La lesión de Lamine, un duro golpe para el equipo en la recta final de la temporada / Dani Barbeito / SPO

Por último, hizo referencia a la lesión de Lamine Yamal, la peor noticia en una noche que pasará sin pena ni gloria por el juego desplegado por el equipo azulgrana. “Hay que ver mañana a ver que pasa. Tendremos un pronóstico claro. Lo que nos llegue, habrá que aceptarlo. No es fácil. Es una lastima”. El técnico también quiso hacer referencia a la lesión de Joao Cancelo, que abandonó el campo también en la primera parte del partido. “Espero que la lesión no sea grave”, agregó el entrenador.