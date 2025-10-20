Flick ensaya una delantera con Bardghji

Flick ha recibido esta mañana dos malas noticias: Raphinha y Ferran siguen al margen y ninguno de los dos estará ante el Olympiacos este martes. En el caso del brasileño, el objetivo era que estuviera disponible en el clásico, pero con Ferran se esperaba que pudiera jugar ante los griegos.

El caso de Ferran es el más sorprendente ya que el comunicado del club nunca habló de lesión y solo se habló de sobrecarga. Al principio, incluso no parecía descartado para el duelo ante el Girona pero finalmente sumará su segundo encuentro seguido sin jugar.

Flick deberá buscar soluciones imaginativas en la delantera. Sin Ferran, todo apunta a que Rashford tendrá que jugar de '9', mientras que Lamine tiene muchos números de volver a ser titular en la banda derecha. A partir de aquí, dos grandes dudas: la mediapunta y el extremo izquierdo.

Las pruebas de Hansi

Flick ha ensayado con una delantera formada por Lamine, Roony Bardghji y Rashford. En este caso, el sueco sería el que ocuparía la banda izquierda, una posición con la que no está muy familiarizado.

Hay que tener en cuenta que Flick a menudo mezcla titulares con suplentes en los partidillos, así que no significa que esa sea la delantera que empiece el partido ante el Olympiacos. Ante el Girona, por ejemplo, hizo pruebas con Balde como extremo y terminó jugando de lateral.

La presencia de Roony en el once le permitiría jugar con De Jong, Pedri y Fermín en el mediocampo, aunque el de El Campillo es el gran comodín.

Otra posibilidad es que sea Fermín el que ocupe la banda izquierda y mantenga el mediocampo del partido ante el Espanyol (Casadó, Pedri, De Jong). Tampoco sería descabellado que usara a Bardghji como mediapunta.

Ante el Girona, Flick hizo algunos matices con sistema y en lugar de jugar con un mediapunta tan claro jugó con un mediocentro y dos interiores, aunque Frenkie era el más adelantado de los tres.

Flick sigue tirando de los jóvenes

Otra ausencia destacada del entrenamiento fue Christensen, que se acercó a la Ciutat Esportiva pero regresó a su casa por malestar general.

Sí participaron en el entrenamiento los jóvenes del filial Dro, Toni Fernández, Jofre, Juan Hernández y Xavi Espart. Los tres últimos fueron titulares en la derrota del filial ante el Atlètic Lleida y esta mañana han estado en dinámica de primer equipo.

Dro y Toni ya saben lo que es ser titular en el Barça de Flick esta temporada. El primero, lo fue ante la Real Sociedad, mientras que Toni estuvo en el once ante el Girona. Los dos son opciones tanto para jugar en la banda como en la mediapunta.