Flick encuentra su once de gala

El FC Barcelona atraviesa un estado de forma espectacular. Los azulgranas comandan la clasificación de LaLiga con 15 puntos, 21 goles a favor y solo cuatro en contra. Un inicio arrollador en el que Hansi Flick ha podido repartir minutos, pero también confeccionar su once de gala.

El entrenador alemán ha repetido alineación tras solo cinco jornadas, pues puso en liza a los mismos protagonistas en los dos encuentros disputados en la Comunidad Valenciana: en la manita ante el conjunto che y en la victoria por 2-4 frente al Levante. El curso pasado, sin ir más lejos, Flick no repitió once hasta el mes de noviembre.

El curso pasado, Flick no repitió once hasta noviembre

El preparador germano, que afronta su tercera campaña en el banquillo azulgrana, es propenso a efectuar cambios en sus alineaciones. Excepto Joan Garcia, Lamine Yamal y Raphinha, el resto de futbolistas son prescindibles y suelen rotar en semanas de tres compromisos. En el encuentro de la Champions contra el Feyenoord, de hecho, Flick introdujo cinco cambios.

En LaLiga, sin embargo, ya ha repetido alineación en apenas cinco jornadas, que apunta a ser la de gala para los partidos exigentes, siempre y cuando no haya lesiones. Joan Garcia, Xavi Espart, Gerard Martín, Cubarsí, Eric Garcia, Rodri, Pedri, Fermín, Gordon, Raphinha y Lamine Yamal forman un once reconocible que ha convencido a Flick en solo un mes de competición.

El Barça goleó en el Ciutat de València / SPORT

Pese a la consolidación de una alineación tipo, el entrenador del FC Barcelona mantiene intacta su confianza en los suplentes. En estos primeros seis encuentros del curso, el alemán ya ha dado entrada a 20 futbolistas diferentes, mientras que todavía no se han estrenado los dos porteros suplentes, Livakovic y Szczesny, Balde y Brian Fariñas, además de los dos lesionados de larga duración, Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

Asimismo, Flick afronta, de nuevo, una semana de tres partidos, por lo que podrá dar minutos a los menos habituales, entre ellos Gabriel Jesús, que se quedó sin vestirse de corto contra el Levante. Por otro lado, futbolistas como Cancelo, Marc Bernal, Adeyemi o Dani Olmo, que actualmente no forman parte del once de gala, también esperan una oportunidad desde el banquillo para modificar la opinión del entrenador.

Antes del parón de tres semanas, el FC Barcelona se verá las caras contra el Racing y el Sevilla. Los azulgranas, con seis victorias en seis partidos oficiales, pueden conseguir un hecho único este miércoles si vencen al conjunto cántabro, pues superarán el mejor inicio de su historia, que data de las temporadas 1929/30, 1960/61 y 2018/19.