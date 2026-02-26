Flick: "Me encanta trabajar con Deco"

Hansi Flick cumplirá su partido número 100 en el banquillo del FC Barcelona el próximo sábado contra el Villarreal CF en el Spotify Camp Nou. Inmerso en el tramo decisivo de su segunda temporada al mando del conjunto blaugrana, el técnico alemán repasó la actualidad culé en una extensa entrevista concedida a los medios del club. Entre muchas otras cuestiones, el teutón reiteró que una de las cosas que más valora de la situación actual es la confianza de Deco en su proyecto.

“Me encanta trabajar con Deco y con mi staff. Me ayuda mucho a tener confianza porque para mí es necesario para mirar al futuro, hacia todo lo que viene, de manera positiva”, respondió Flick al ser preguntado por los próximos retos de su Barça. "Estamos vivos en todas las competiciones y queremos ganar, pero lo que valoro de cara al futuro es el día a día. Como entrenador es lo mejor que puedo hacer", añadió en unas declaraciones muy claras en un momento electoral, y por consiguiente de posibles cambios en la dirección deportiva, en el Spotify Camp Nou.

"Para mí, el Barça es una familia. En mi primer día me impresionó mucho, me sentí como en casa. Con el presidente, la junta directiva, Deco, Bojan... A ellos dos los conocí primero y desde el primer día fue una gran sensación. Todos trabajan con el corazón", insistió.

"¿Remontada contra el Atlético? Todo es posible"

Hansi también se mostró muy ambicioso sobre las aspiraciones deportivas del Barça. "Contra el Atlético tenemos que creer en la remontada, luchar por el club, el equipo y los fans. Tenemos que luchar los 90 minutos. Jugar en casa es muy importante, hacerlo en el Camp Nou donde no hemos perdido desde que volvimos, tenemos un gran feeling, con los fans. Todo es posible", opina sobre el intento de remontada en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del próximo martes 3 de marzo. "¿Un mensaje? Tienen que venir y disfrutar del equipo. Estamos juntos y juntos podemos conseguirlo", agregó al respecto.

En LaLiga, Flick recordó que "quedan 14 partidos y estamos primeros" tras "aprovechar la oportunidad", pero ahora "tenemos que defender el liderato". "Es un camino muy largo. Tener a la afición conectada con el equipo es importante", apuntó el míster blaugrana, para el que los títulos son consecuencia del buen trabajo: "Los malos resultados son parte de la vida, del deporte, pero lo que tenemos que hacer es dar a los jugadores la estructura y la estabilidad para que tengan la confianza suficiente para dominar en el campo".

"El Barça es una identidad"

Sin ninguna duda, una de las claves del éxito de Flick en el Barcelona es lo bien que entiende la peculiar filosofía del club catalán. "El Barça es identidad, un estilo. En el Barça siempre tienes que ganar, pero ya me lo dijo el presidente: también tienes que tener presente la manera como gana. Siempre pienso con mi staff en cómo hacerlo", reflexionó. "La gente sabe que lo damos todo y que tenemos un estilo fantástico. No nos rendimos nunca. Lo que más aprecio y más me gusta es el carácter del equipo. La actitud en el césped, sin quejas. Eso es lo que quiero y espero que la gente vea en mis jugadores", amplió antes de poner de ejemplo la eliminatoria de Champions del curso pasado ante el Inter: "Acabamos decepcionados por la derrota, pero orgullosos de cómo jugamos".

"En mi carrera como jugador y entrenador siempre he admirado al Barcelona. Siempre quieres jugar como lo hizo Pep o Cruyff. No me sorprendió la filosofía porque ya era parte de mí. Sí que lo hicieron un poco jugadores y el equipo, porque todos saben qué tienen que hacer", reiteró un Hansi perfectamente consciente de la enorme expectación mediática alrededor de la entidad culé. "Hay mucho ruido fuera, muchos comentarios negativos. Por ejemplo, si sustituyo a Lamine, miran su reacción... Pero esto es fútbol y tenemos que disfrutar", ejemplificó.

El entrenador alemán, que catalogó el hecho de poder alcanzar los 100 partidos en el banquillo barcelonista como "un sueño hecho realidad", reconoció que su etapa en la capital catalana lo está cambiando “mucho”. "Con cada experiencia cambias. He entrenado mucho como asistente y en los últimos años como principal, y con cada experiencia cambias", valoró. Uno de los aspectos que más destacaría del club, claro está, es la Masia. "Tenemos a muchos jóvenes. Verlos crecer cada día, dar el máximo y verles celebrar cuando ganamos es lo que me gusta. Su actitud describe a nuestros jugadores. Les encanta competir y celebrar. Y nosotros debemos ayudarles a crecer y mejorar".