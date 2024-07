Flick, enamorado de Barcelona

Hansi Flick es de ese tipo de entrenador que sabe desconectar, que no está las 24 horas del día pensando única y exclusivamente, en fútbol. De hecho, el alemán entiende que no solo es saludable, sino imprescindible para ejercer su trabajo. Así ha actuado siempre y así está actuando también desde que lidera el proyecto deportivo del Barça.

En la entrevista que Flick ha concedido a 'Barça One', el técnico reconoce que "lo que pido a los jugadores es que hagan entrenamientos de alta calidad, centrados al cien por cien, pero luego les doy el espacio para que puedan recuperarse", algo que aplica también a sí mismo y a su equipo de trabajo: "Si solo estás centrado todo el día en el fútbol, es imposible, tienes que relajarte un poco, nosotros lo hacemos cuando vamos al hotel", reconoce sobre su tiempo libre en la Ciudad Condal: "Cuando vamos a cenar, no hablamos mucho de fútbol, sino de la familia, de cómo va todo, eso creo que es bueno para todos, el hecho de tener otra perspectiva".

El ambiente a su alrededor, clave

En ese sentido, intenta construir un ambiente a su alrededor óptimo para trabajar mucho más a gusto: "Lo más importante es mi familia y tener salud, eso es lo más importante". De hecho, tiene devoción por sus nietos: "Es lo mejor que hay, increíble, no puedo decir mucho porque tengo dos hijas, pero eso es otro nivel. Tener nietos es otro nivel, es increíble ver cómo crecen", asegura mientras casi se le cae la baba.

Flick durante su entrevista en Barça One / Barça One

Pero también "las relaciones con los amigos son muy importantes. Por eso intentamos salir a cenar". Flick está buscando casa en la zona alta de Barcelona, muy cerca de la Ciutat Esportiva y también del Camp Nou. Mientras, vive con sus colaboradores en el mismo hotel.

Café y dormir

Allí concilia el sueño y explica que nunca ha tenido problemas para ello, aunque ahora duerme menos: "No necesito tantas horas como cuando era jugador. Cuando te haces mayor, necesitas menos, pero es suficiente para mí porque duermo bien. También después de los partidos". Y es que es de los que piensa que "tienes que dejar las cosas de lado y, cuando te levantas, volver a ellas". Cuando despierta, lo primero que hace es tomar café: "Me encanta, levantarme sin café no es bueno".

Lo cierto es que Hansi Flick está viviendo un sueño hecho realidad en el Barça. Lo explica así durante la entrevista: "Tuve una tienda de deportes durante más de 20 años en Alemania. Nike siempre me invitaba a eventos porque era el mayor vendedor de productos deportivos en Alemania. Hace cinco o seis años, me invitaron a un partido aquí en Barcelona". Era un Barça-Getafe: "Con Schuster de entrenador. Lo vi desde la tribuna y dije que un día me gustaría entrenar aquí. Lo he conseguido".