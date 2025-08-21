Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones

El entrenador del Barça, Hansi Flick, ya dejó claro la semana pasada que entendía la situación del club pero que no estaba nada "contento" con el tema de las inscripciones. El técnico hasta llegó a mantener una reunión con el director deportivo, Deco, para que le aclarase cómo funcionaba todo para entender lo que estaba sucediendo y poder aclararse. Flick pidió al club que acelerasen el proceso todo lo que pudieran para tener disponibles a todos los jugadores este fin de semana, pero empieza a temer que esto no será posible y que ya se fiará todo a la última semana de mercado en el que sí se deberían cerrar las salidas.

Flick entiende que, deportivamente, iría bien tener para este encuentro a Gerard Martín para poder utilizar una alternativa más en defensa ya que es de los pocos perfiles zurdos que posee en la plantilla tras la salida de Íñigo Martínez, otro tema que no encajó nada bien el técnico alemán. El club necesita tramitar la baja de Oriol Romeu para poder inscribir al lateral zurdo, pero a día de hoy no hay acuerdo en la rescisión de contrato y no se espera hasta mañana una última reunión para llegar a un entente con el centrocampista. Tampoco queda muy claro si el dinero que libera Oriol Romeu serviría para inscribir a Gerard Martín.

El entrenador blaugrana cree que este tema de las inscripciones, además, está generando tensiones evitables dentro del vestuario. De hecho, ya se vivió una situación desagradable el pasado mes de enero con el caso Dani Olmo-Pau Víctor y Flick pidió al presidente, Joan Laporta, que bajase al vestuario para explicar los motivos de la famosa desinscripción y asegurar que los futbolistas podrían jugar hasta finales de temporada. Se lo exigieron los capitanes y Flick accedió para evitar males mayores. Ahora, la situación está más calmada y los futbolistas implicados están en contacto permanente con el club, quien les ha informado que todo se solventará antes del cierre de mercado.

Hansi Flick también está especialmente preocupado por el tema de la portería, ya que en Mallorca tuvo que convocar a Iñaki Peña, un guardameta que no ha jugado durante toda la pretemporada y que tiene sentenciado desde el pasado mes de enero. La posición de portero es especialmente delicada y el Barça ha tenido conflictos este verano a causa del fichaje de Joan Garcia y la lesión de Ter Stegen. Para Flick, la figura de Szczesny es muy importante a nivel interno y no le gusta tenerle apartado en la competición.

En este caso, sí que el alemán ya tiene muy claro que no podrá contar con el polaco ya que para inscribirle es necesaria la salida de Iñaki Peña y todo indica que el portero no pactará su marcha hasta los últimos días de mercado. Hay clubs interesados pero deben primero dar bajas antes de poder firmarle, por lo que todo se puede atrasar unos días. Sería extraño que Iñaki Peña dejara el club esta semana porque las negociaciones están avanzadas pero no cerradas.

Y hay un último caso que Flick también considera especial y es el de Marc Bernal. El entrenador alemán aprecia especialmente al joven canterano y tiene claro que ha pasado un año difícil tras su grave lesión de rodilla. Flick considera que Bernal puede ser el pivote de futuro para el equipo blaugrana y apostó totalmente por él durante el curso pasado. Marc tiene la promesa, en su renovación pactada, que tendrá dorsal de primer equipo pero todavía no le han podido inscribir en una situación que el entrenador considera injusta.

Deco está haciendo todo lo posible para acelerar gestiones y ha conseguido sacar dinero en un mercado muy complicado. Los ingresos del área deportiva han permitido inscribir a los fichajes estratégicos de Joan Garcia y Rashford, pero por ahora no da para más. El club sí que tiene claro que una vez se pacten las salidas que faltan, todas estas situaciones se irán solventando y tienen diez días de margen para conseguirlo. A parte del caso de Oriol Romeu e Iñaki Peña también está encima de la mesa la renovación de Frenkie de Jong y la posible salida de Marc Casadó. La venta del canterano sí que arreglaría todo y permitiría que el Barça entrara en la regla del 1:1 ahora y durante todo lo que queda de temporada, algo muy importante porque en enero se deberá dar de alta a Ter Stegen y desinscribir a Joan Garcia, lo cual podría convertirse en otro lío importante.