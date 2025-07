Flick empieza a hacer descartes para la gira del Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, va a comenzar a tomar decisiones esta misma semana con la primera lista de convocados para la gira asiática. El técnico ya avisó que desea acortar el número de jugadores para trabajar con un máximo de 26 futbolistas, por lo que algunos futbolistas del primer equipo se quedarán en Barcelona. Oriol Romeu y Ter Stegen, que sigue lesionado, no viajarán y todo apunta a que Iñaki Peña tampoco lo hará, mientras que Pau Víctor sí que viajará a pesar del fichaje de Marcus Rashford ya que el joven delantero aun no ha acordado su salida en este mercado.

Flick cribará también a muchos canteranos y, en principio, los que tienen plaza asegurada son Dro y Jofre Torrens, dos futbolistas muy del gusto del técnico y que comenzarán a tener oportunidades en los primeros partidos amistoso. Es probable que la lista se complete con algún canterano más en la medida de que caerán algunos de los futbolistas del primer equipo que se quedarán en Barcelona para intentar arreglar su salida del club.

Oriol Romeu ya era consciente en este inicio de pretemporada que no entraba en los planes del Barça. Tras superar su cesión en el Girona, el centrocampista se reincorporó porque le queda un año de contrato y está a la espera de resolver su futuro. Por ahora, el club blaugrana no ha negociado con él pero las cosas podrían acelerarse con el equipo en Asia. Es probable que haya una propuesta de rescisión de contrato que el jugador deberá estudiar. El Barça quería darle la carta de libertad, pero lo lógico es que se acabe llegando a un acuerdo económico pagándole parte de la ficha. Oriol está pendiente de este trámite para activar opciones que tiene encima de la mesa, con el Girona de nuevo muy interesado.

El caso de Iñaki Peña es similar. Le queda un año por delante con un salario alto para los equipos que se han interesado en él, por lo que el portero podríua buscar una rescisión pactada con el Barça para que le abonen parte de este último año de contrato. Por el momento, Iñaki Peña estaba estudiando alguna propuesta en el extranjero pero todo indica a que podría quedarse en España, dónde hay varios clubs interesados si llega libre y aceptando un salario mucho más bajo del que ahora percibe.

Marc-André Ter Stegen tampoco acudirá a la gira aunque su caso es diferente. No entra en los planes de Hansi Flick para este proyecto pero su salida se ha paralizado totalmente al estar lesionado. El tratamiento conservador en la espalda no ha funcionado y esta semana debe decidir si pasa por el quirófano. Todo indica que será así, por lo que podría estar cuatro meses de baja. Su futuro se pospone para el mercado de enero, dónde podría salir cedido para tener minutos que le permitan estar en el Mundial.

Quien sí irá convocado a la gira es Pau Víctor. El atacante tiene libertad para negociar su futuro porque en el Barça no tendrá minutos, pero por ahora, las ofertas que hay encima de la mesa no acaban de convencer al Barça. El Valencia se reunió la semana pasada con el Barça para pedir su cesión, pero no hubo acuerdo. Y es que el Barça está pidiendo más de diez millones de euros por su traspaso. La vía del Betis, que podría adquirir un cincuenta por ciento del delantero, es la que tiene más posibilidades de prosperar, pero por ahora no hay acuerdo por lo que el delantero seguirá en la dispclina blaugrana por ahora. Flick está contento con su profesionalidad y le dará minutos en los primeros amistosos para que se muestre y pueda marcar goles como escaparate para su próxima salida.