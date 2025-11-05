Flick elige la autocrítica: "Si no hay intensidad, no hay nada que hacer en Champions"

No hay mucho tiempo para lamentos. El Barça tiene que analizar lo ocurrido ante el Brujas y las facilidades que está dejando a sus rivales desde que empezó la campaña buscando mejorar. El técnico del equipo, Hansi Flick, parece tenerlo muy claro.

"No es fácil, no es nada fácil. Sí que hemos creado varias ocasiones, pero lo cierto es que ellos lo han hecho muy bien. Han sido muy agresivos, lógicamente en el aspecto positivo", explicó el alemán tras el partido, elogiando el papel del Brujas en el partido.

Flick tiene muy claros los puntos en los que debe mejorar su equipo, especialmente tras haber recibido 15 goles en los últimos ocho encuentros. "Lo cierto es que no hemos sido capaces de presionar sobre el balón, hemos perdido muchos duelos, muchos en el centro del campo, eso era importante ante jugadores tan rápidos. Tenemos que defender más en el último tercio, ser fieles a nuestra filosofía. Lo podemos hacer mucho mejor", sentenció.

Hansi Flick saluda a Nicky Hayen , entrenador del Brujas / OLIVIER MATTHYS / EFE

"Para nosotros se trata de intensidad cuando estamos sin el balón. Cuando no hay intensidad, no hay nada que hacer en Champions. Sobre todo estar atentos cuando ellos nos generan solamente con uno o dos toques. No se trata de defender bien solo la última línea, también en el centro del campo. Eso es lo que estamos tratando de analizar y de mejorar. Seguro que conseguiremos mejorarlo. Esto va de equipo. Debemos trabajar, sabemos que no es el mejor momento del equipo, pero estamos centrados", analizó el entrenador blaugrana tras el empate.

El técnico también fue cuestionado por el buen partido de Lamine Yamal, que recuperó las sensaciones tras semanas arrastrando muchos problemas físicos debido a la pubalgia, que le impidió estar a pleno rendimiento en los últimos encuentros. "Para mí se trata de que somos un equipo. Está bien que Lamine haya hecho un buen partido, pero tenemos que hablar de muchas cosas", explicó Flick.

El alemán volvió a ser preguntado por el '10' del Barça en sala de prensa, donde recalcó su felicidad por el buen partido del canterano: "Estoy contento de que Lamine esté de vuelta a un nivel como el de hoy. Para mí, lo importante es que sepa manejar esta situación porque no es fácil. Debe estar centrado en ello y lo está manejando de manera correcta".