Flick tiene mucho donde elegir en Anoeta

Todavía con la sorpresa de la decisión de Dro de dejar el Barça en este mercado de invierno previo pago de su cláusula de rescisión, el equipo de Hansi Flick viaja a San Sebastián este domingo para iniciar la segunda vuelta de una Liga que comanda por delante del Real Madrid. Lo hace tras jugar un partido exigente de Copa del Rey en Santander y mirando de reojo el regreso de la Champions el próximo miércoles en Praga ante el Slavia, un partido que el conjunto azulgrana está obligado a ganar.

Quizá por todo ello y teniendo en cuenta que solo están de baja Gavi y Andreas Christensen, Flick puede reservar a alguno de sus hombres en Anoeta. Eso sí, poca rotación, pues el entrenador alemán ya conoce las dificultades de ganar a la Real Sociedad en su estadio. La temporada pasado cayó el Barça por la mínima con un gol de Sheraldo Becker y el cuadro 'txuri urdin' ha mejorado tras la llegada a su banquillo de Pellegrino Materazzo. Empate ante el Atlético de Madrid, victoria en Getafe y clasificación para cuartos en la Copa.

Joan Garcia es indiscutible en la portería con Ter Stegen pendiente de su salida al Girona en los próximos días. En defensa, según lo probado por Flick en la sesión de entrenamiento, Eric Garcia recuperará su posición en el centro de la defensa junto a Cubarsí, siendo las bandas para Koundé y Balde. Cancelo, que sigue sumando sesiones con el grupo, deberá esperar. Y Gerard Martín, titular en Santander, volvería al banquillo.

Puede haber novedades en el centro del campo. Frenkie de Jong vuelve tras cumplir sanción en Santander y será titular. A su lado, Pedri acostumbra a ser indiscutible, aunque podría descansar pensando en la Champions y apostar por Casadó o Bernal al lado del neerlandés. Y en la media punta, Olmo podría estar por delante de Fermín como pasó en Santander. El andaluz quedaría para la Champions. Es lo que tiene que Flick haya recuperado a casi todos sus jugadores y que tenga tanto donde elegir.

Arriba, Lamine es indiscutible, mientras Ferran, goleador en la Copa del Rey, parece estar por delante de Lewandowski como delantero centro. La banda izquierda tiene todos los números de ser para Rashford, pues Raphinha, con un golpe, no se ejercitó este sábado con el resto de sus compañeros. Se quedó en el gimnasio y habrá que ver si entra en la lista de convocados para viajar a San Sebastián.

Dos juveniles en la sesión

Dos futbolistas del juvenil A se ejercitaron el sábado a las órdenes de Hansi Flick. Se trata de Pol Bernabéu y Lorenzo Oertli. Ambos son laterales izquierdos y fueron utilizados por el entrenador alemán para completar la sesión. Para ellos, un premio y una oportunidad el hecho de entrenar con las estrellas. Dos habituales de los entrenamientos del primer equipo, Jofre Torrents y Tommy Marqués refuerzan al filial esta semana contra el Andratx, aunque quizá alguno de ellos podría doblar y entrar también la lista de convocados para viajar a San Sebastián. Tendría más números de hacerlo el centrocampista.