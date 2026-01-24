Flick, sobre las elecciones: "Lo importante es la estabilidad; yo votaré"

El Barça se mide al colista, el Oviedo, la misma semana que se ha conocido la fecha de las elecciones, un proceso que siempre es sinónimo de ruido en un club con tendencia a la agitación. Flick, que en ocasiones parece cómodo en su propia burbuja, sorprendió esta vez con su conocimiento del proceso electoral y su compromiso.

Lo hizo, de nuevo, dejando claro que está cómodo con Laporta: una posición que el propio Flick sabe que tiene fuerza, ya que pocas figuras generan tanta unanimidad como él. "No es cosa mía, pero lo sabía porque el presidente habló conmigo", empezó diciendo cuando le preguntaron si Laporta le había consultado la mejor fecha para no perjudicar al primer equipo. "Es buena noticia que sea cuanto antes posible. Esto no tiene que afectar al equipo, jugar a fútbol y tener éxito".

Pero fue en la segunda respuesta cuando no escondió sus preferencias en las elecciones. "En el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero tomamos decisiones adecuadas de los jugadores que han llegado. Damos oportunidades a los jugadores de La Masia para jugar y mejorar. Estamos en una muy buena situación. Se han hecho muchas cosas bien y es importante para el club tener estabilidad. Veremos que pasa y espero que vayamos en la buena dirección".

El momento más divertido llegó cuando le recordaron que es socio y le preguntaron si votaría. "Creo que sí, pero es un secreto a quién. Si tengo opción de votar lo haré, seguro". A Flick le apuntaron la complejidad del proceso electoral y aseguró estar al tanto y conocer algunos de los precandidatos. "Conozco a dos de los precandidatos, pero estoy centrado en mi trabajo y cuando llegue el momento decidiré a quién voto".

La visita del Oviedo y los problemas defensivos recurrentes

A pesar de que la comparecencia de Flick giró alrededor de las elecciones, también hubo tiempo para cuestiones deportivas. El Barça encajó dos goles más ante el Slavia y el equipo no termina de lograr estabilidad defensiva. Flick reconoce margen de mejora.

"Hemos cometido algunos errores, por esto nos marcan goles. Quizá tengas razón y sea por una tema de concentración. Durante los 90 minutos hay que estar atentos. Hemos visto rivales como lo dan todo para defender. Nosotros atacamos bien y pensamos que la situación está controlada, pero en defensa hay que estar atentos".

En Praga el equipo sufrió mucho a balón parado, una circunstancia del juego que, dijo Flick, no están teniendo tiempo de trabajar por culpa de un calendario sin respiro.

"No tenemos tiempo para entrenarlo, es algo que lo hablamos, fue distinto en Praga. Hacía mucho frío, aunque no quiero dar excusas, ellos tienen a muchos jugadores altos que son difíciles de defender. Tocaron la pelota, no había tiempo para la reacción y puede pasar. Es normal. Confío mucho en el equipo. Tenemos que estar bien situados. Debes utilizar tu cuerpo como puedas. No ha habido jugadores muy altos en la historia del Barça, pero hay que gestionarlo bien".

En defensa de Cubarsí

Uno de los nombres propios está siendo un Cubarsí que no está compitiendo al mismo nivel que la temporada pasada. Flick volvió a defender al central de las críticas. "Tiene 19 años, acaba de cumplirlos. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos y es normal que en algunas situaciones no lo haga al máximo nivel. Tiene mucho potencial. Es uno de los mejores defensores de España".

El defensa apunta a titular tras descansar en la Champions. Enfrente estará el colista, pero Flick pide activación a sus jugadores para que no tener que volver a remar tanto. "Jugamos otra vez en casa, que es bueno, y queremos ganar. Se trata de nosotros, cómo empezamos, porque en los otros partidos han marcado ellos primeros".