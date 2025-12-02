Flick tiene dudas en las áreas

Flick no acabó satisfecho con el rendimiento general del equipo ante el Alavés, pero medita repetir alguna fórmula que sí que funcionaron. La más llamativa, una pareja en defensa que va camino de convertirse en algo más que un experimento. Gerard Martín se ha ganado un hueco en los planes de Hansi Flick después del enorme nivel que mostró contra el Deportivo Alavés jugando como defensa central.

Lo que en un inicio parecía una solución provisional se ha convertido en una opción seria para el técnico alemán, que contempla repetir la apuesta hoy ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Pese a que puede parecer arriesgado por el salto de exigencia y por el hecho de que el catalán apenas acumula dos partidos consecutivos en esa posición, la actuación frente al Alavés dejó tan buenas sensaciones que, según ha podido saber SPORT, Flick no descarta en absoluto que salga de inicio como central junto a Pau Cubarsí.

Efecto colateral

La decisión final llegará en las próximas horas, pero el entrenador valora muy positivamente lo que vio el pasado sábado. Esta apuesta tendrá un efecto colateral en la defensa: ¿quién ocuparía entonces el lateral derecho? Koundé y Eric Garcia se disputarían una posición, siendo el catalán el que más opciones tiene de entrar en el once. La otra gran duda del técnico es ver quién hará de delantero centro ante el Atlético. En los últimos encuentros Lewandowski ha pasado por delante de Ferran, pero habrá que ver qué decisión toma Flick. Ante el Alavés, ninguno de los dos estuvo a su mejor nivel, pero el técnico alemán pudo juntar por primera vez esta temporada al polaco con Lamine y Raphinha. Seis meses hacía que no ocurría.

En el mediocampo, Flick confirmó que Pedri está para ser titular, así que todo apunta a que estará de inicio junto a De Jong y Olmo, que ante el Alavés recuperó su mejor nivel. En defensa, Balde seguirá haciendo funciones de lateral izquierdo y en la portería el Barça volverá a ponerse en manos de Joan.