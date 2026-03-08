Flick ya no duda con Bernal

Cuando el 27 de febrero el Barça supo que iba a medirse al Newcastle, Eric Garcia aparecía en todas las quinielas para ser el mediocentro del equipo en Saint James' Park. Marc Bernal ya empezaba a sacar la cabeza, coincidiendo con la baja de Frenkie, pero sus números subrayaban su papel secundario: 20 partidos, 538 minutos y 5 titularidades en toda la temporada.

Flick seguía gestionando minuciosamente los minutos de Bernal incluso cuando era titular. El calendario de LaLiga, con dos encuentros seguidos en casa (Levante y Villarreal), parecía el mejor escenario para seguir invirtiendo en Bernal. La hoja de ruta estaba claro: Bernal no venía a ser el salvador del equipo, pero su papel tenía que crecer de manera significativa. "Marc Bernal es un jugador de futuro. Espero que sea importante para este club", apuntó Hansi. "Sabe dónde estar, en la posición correcta, y controla el balón. Es bonito ver eso".

Las sensaciones que dejó Bernal en los encuentros ligueros fueron tan buenas que Flick volvió a darle la titularidad por tercera vez consecutiva. Esta vez además ante un rival Champions y un escenario muy complejo: remontar el 4-0 adverso de la ida ante el Atlético de Simeone.

El Barça no lograría remontar la eliminatoria, pero jugó uno de sus mejores partido de la temporada. Además, el encuentro dejó dos noticias que acercaban la titularidad de Bernal en Saint James'Park. La primera, una actuación individual ilusionante: si el duelo ante el Atlético era algo así como la prueba del algodón, Bernal la superó con creces. La segunda noticia fueron las lesiones de Koundé y Balde; dos bajas que ponen las cosas más difíciles a Flick para poner a Eric de '6'.

La gestión de Flick

Por si no estaba claro que Bernal había terminado con el escepticismo de Flick, el mediocampista volvió a estar en el once en San Mamés. Cuarta titularidad seguida; esta vez solo 45 minutos pero por culpa de unas molestias estomacales. Flick tenía la idea de que no jugara más 60 minutos pensando en el duelo en Newcastle. Fueron menos pero estas molestias no le impedirán estar disponible ante el conjunto inglés.

Flick sigue teniendo la opción de poner a Eric de '6' pero eso implicaría la titularidad de Araujo, una posibilidad que parece menos probable que seguir viendo a Bernal de mediocentro. Ante el Athletic fue el mejor mediocampista del Barça en la primera mitad. Marc destacó con balón (30 de 31 pases completados, once de ellos en campo rival) y consistencia en el trabajo defensivo: ganó cinco de los ocho duelos por el balón que disputó, el 100% de sus duelos aéreos y recuperó tres balones.

Marc Bernal sumó su cuarta titularidad consecutiva en San Mamés / Dani Barbeito / SPO

Hace apenas un mes Flick apretaba al futbolista y le pedía más intensidad en los entrenamientos para que ganara ritmo. "Contra el Copenhague, la defensa mejoró mucho. Necesita mejorar su condición física, pero está muy bien".

Flick también quería que soltara más rápido el balón. Unos días más tarde Marc marcaba uno de sus mejores goles ante el Mallorca tras una larga conducción. Hansi fue el que más lo celebró a pesar de desobedecer uno de sus consejos. Desde entonces Bernal solo ha hecho que mejorar y está listo para el reto de la Champions. Flick ya no duda.