Flick se dirige al barcelonismo: "Tenemos un gran equipo y vamos a luchar por todos los títulos"

Son ya 61 ediciones del trofeo que lleva el nombre del fundador. Lejos quedan aquellos años con doble jornada y cuatro partidos con los mejores equipos europeos y sudamericanos. El Gamper sirve ahora para presentar ante los culés el equipo para esta próxima temporada con las caras nuevas de rigor.

Rodri Hernández, Anthony Gordon y Karim Adeyemi han sido los jugadores que más expectación han levantado. El barcelonismo se ha volcado especialmente con Rodri. Los culés valoran el nivel del mejor futbolista del último Mundial y la elección del madrileño que ha optado por jugar en el Barça en detrimento del eterno rival.

Cuando el speaker del Spotify Camp Nou presentó a Rodrigo Hernández los cimientos del templo blaugrana temblaron. La ovación al ex del City fue atronadora aunque Limak podrá seguir trabajando duro para acabar de construir el estadio sin problemas. Los gritos de 'Rodri, Rodri, Rodri..' han ido acompañados de una sonrisa eterna del presidente Joan Laporta.

Los otros dos fichajes han recibido una cálida ovación así como la perla belga Bisiwu que en principio contará con ficha de filial.

El entrenador alemán ha vivido su tercera presentación con emoción. Es su primera vez en el Spotify Camp Nou y Hansi se ha dirigido a los aficionados presentes en catalán con un discurso emotivo : "Estoy muy contento de estar aquí. Cuando perdí a mi padre recibí un apoyo increíble de la familia del Barça. Estuvisteis con mi familia. De todo corazón muchas gracias"

Hansi Flick se mostró emocionado en el Gamper / Dani Barbeito

Flick, tremendamente ovacionado, señaló su deseo de vivir una temporada exitosa: "Tenemos un gran equipo gracias a Deco y Laporta. Estamos preparados para luchar por todos los títulos. Necesitamos a todos los culés. Juntos somos más fuertes. Visca el Barça i Visca Catalunya".

El primer capitán del Barça Raphinha estrenó en esta condición de máximo representante de la plantilla con unas palabras también emotivas y con un detalle inesperado: "Bona tarda culés. Desear una pronta recuperación a Roony, que lo está pasando mal, es un niño espectacular, es un gran jugador. Nos tiene para lo que necesite".

Raphinha habló con determinación y sentido: "Quiero felicitar a los campeones del mundo. Han hecho un trabajo espectacular. Siéntase orgullosos, estarán grabados en la historia del fútbol mundial.".

El brasileño también ha hablado de lo que significa jugar en el Barça: "Vestir esta camiseta es una gran responsabilidad pero es de lo más bonito que he vivido en mi vida, para ellos será igual. Estaremos disponibles para ayudarles y que se sientan en casa. Seguimos creciendo como un equipo, necesitaremos el apoyo de todos como siempre han hecho. Nosotros haremos todo para luchar por todos los títulos.

Además del primer capitán, el jugador más aplaudido ha sido probablemente un sonriente Lamine Yamal aunque jugadores como Cubarsí, Olmo, Gavi o Fermín también han sido de los más vitoreados por el público presente en el Camp Nou.

Los únicos silbidos fueron para De Jong aunque el neerlandés también recibió muestras de apoyo con numerosos aplausos.

Lamine Yamal recibió el cariño del barcelonismo / Dani Barbeito

Los que han vivido una jornada muy especial son los canteranos Eder Aller, Iker Rodríguez, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Brian Fariñas, Orian Goren y Ebrima Tunkara. Estos canteranos sueñan con jugar en el Spotify Camp Nou y sentirse parte de la primera plantilla blaugrana es un privilegio único.

Noticias relacionadas

En cualquier caso hay que tener en cuenta que en el torneo veraniego que organiza el Barça el perfil de los aficionados presentes suele ser diferente al habitual y los turistas que visitan Catalunya y Barcelona ganan peso respecto a los partidos de competición oficial.