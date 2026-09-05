En directo
FC BARCELONA
Flick, en directo: rueda de prensa previa al Valencia - Barça de LaLiga, en vivo
Sigue la comparecencia de Hansi Flick en la previa del partido de la jornada 4 en Mestalla entre Valencia y Barça
A la espera
Nos cuenta nuestro compañero Dídac Peyret desde la Ciutat Esportiva que la rueda de prensa de Hansi Flick podría ir con unos quince minutos de retraso respecto a la hora prevista, aunque desde el club de momento no lo confirman. Seguiremos aquí de todos modos
Capitanía
El técnico del FC Barcelona también deberá confirmar la noticia que os contábamos esta mañana en SPORT y que adelantó MD sobre la capitanía del primer equipo. Raphinha, Pedri y Eric se mantendrán como los tres primeros capitanes mientras que Frenkie de Jong, apartado como primer responsble del brazalete, y Lamine Yamal completarán el grupo de cinco.
Lamine Yamal
Y el tema del día: Lamine Yamal. El canterano no se ha ejercitado con sus compañeros esta mañana sobre el césped de la Ciutat Esportiva y se ha quedado en el gimnasio. En principio no se trata de una lesión pero veremos qué explicaciones da Hansi Flick sobre la ausencia del '10' y si podrá estar disponible para viajar con el equipo para el duelo de mañana en Mestalla
Una hora antes
El técnico alemán, a diferencia de otros días de previa, comparecerá a las 12h del mediodía, una hora antes de lo habitual ya que el equipo viaja esta misma tarde con un chárter hacia Valencia. El partido de mañana, recordamos, es a las 16.15h por lo que los de Flick harán noche en la capital valenciana antes del duelo.
Bon dia! Hoy tenemos rueda de prensa de Hansi Flick en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con motivo de la previa del partido en Mestalla entre el Valencia y el FC Barcelona, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga EA Sports
- Real Betis - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports
- El fichaje más inesperado de Deco: nueve meses de contactos, varias negativas y un OK final
- La nueva vida de Araujo en Liverpool
- Maldini suelta la bomba: 'La mejor plantilla de Europa es la del Barça
- Así se anticipó Deco al bloqueo del Atlético por Julián Álvarez
- Iu Martínez, el extremo 'tapado' que llamó Hansi Flick para entrenar en el Barça
- Decisión tomada con Ilaix Moriba: 'no' a una venta millonaria
- Reacciones y polémica del Real Betis - Real Madrid de La Liga