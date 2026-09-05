Flick, en directo: rueda de prensa previa al Valencia - Barça de LaLiga, en vivo

Lamine Yamal

Y el tema del día: Lamine Yamal. El canterano no se ha ejercitado con sus compañeros esta mañana sobre el césped de la Ciutat Esportiva y se ha quedado en el gimnasio. En principio no se trata de una lesión pero veremos qué explicaciones da Hansi Flick sobre la ausencia del '10' y si podrá estar disponible para viajar con el equipo para el duelo de mañana en Mestalla