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Flick, en directo: rueda de prensa previa al Valencia - Barça de LaLiga, en vivo

Sigue la comparecencia de Hansi Flick en la previa del partido de la jornada 4 en Mestalla entre Valencia y Barça

Flick, en una imagen de archivo en una rueda de prensa

Flick, en una imagen de archivo en una rueda de prensa / SPORT

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Víctor González

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