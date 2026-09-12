Flick devuelve los elogios a Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas dedicó grandes elogios al Barça de Hansi Flick después de su estreno victorioso en la Champions League. El técnico de Arenys de Mar dijo que "el Barça da miedo. Te hace quedar mal, encuentra todas las soluciones". Una respuesta que tuvo la correspondencia por Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante.

De entrada, Flick dijo con modestia que "estamos centrados en lo que podamos tener a nuestra mano", pero posteriormente le dedicó las merecidas flores al entrenador catalán: "Yo también estoy impresionado con el Como de Cesc, lo hicieron muy bien en el partido contra el Leipzig".

Cabe recordar que el Como es uno de los rivales en esta fase Liga de la máxima competición continental. En concreto, ambos equipos calibrarán sus fuerzas en la última jornada en el Spotify Camp Nou. El cuadro del norte de Italia venció por 4-1 a un equipo mucho más habituado a la Champions como el Leipizg en un debut histórico en este torneo.

"Este camino es muy largo, vamos paso a paso y estamos solo pensando en el próximo partido ante el Levante. Ni tan siquiera pensamos en el del miércoles (Racing) o en el de Sevilla", reflexionó Flick.

El técnico del Barça se mostró muy cauto en toda la rueda de prensa, recordando que la competición no ha hecho más que empezar. Eso sí, su ilusión es ganar todos los títulos y recordó que "ganar tres Ligas seguidas sería algo increíble".