Flick devuelve la alegría al barcelonismo

El Barça cerró el mercado de fichajes el pasado viernes con solo una cara nueva, la de Dani Olmo, que ha demostrado en sus dos primeros partidos como azulgrana que su contratación es todo un acierto. Aquel mismo día, mientras mucha gente se lamentaba por el mercado realizado por el Barça y no haber podido reforzar más la plantilla, otros ya se atrevían a decir que el gran fichaje del verano es el del entrenador. Y, de momento, no les falta razón.

Hansi Flick ha devuelto la ilusión al barcelonismo con un arranque de Liga excepcional. Cuatro victorias en cuatro partidos, líder en solitario y trece goles a favor, registros que incluso provocaron que ayer la afición que acudió al Olímpic Lluís Companys corease su nombre por primera vez.

El técnico alemán llegó a Barcelona tras el extraño despido de Xavi Hernández sin hacer demasiado ruido. Más amante de los hechos que de las palabras, incluso tardó varias semanas en ser presentado y comparecer ante los medios de comunicación. No conoce otra filosofía que la del trabajo y a pesar de haber tenido que entrenar en pretemporada sin muchos jugadores, tener futbolistas importantes lesionados y no haber podido reforzar la plantilla como hubiese querido, no ha buscado ni una excusa. Ha hecho grupo, ha exigido a sus hombres dar el máximo en los entrenamientos y también en los partidos y ha tirado de La Masia.

Todo ello ha empezado a dar sus frutos quizá antes de lo esperado, con cuatro victorias que dan mucha tranquilidad y estabilidad al proyecto deportivo antes del parón de selecciones y que permitirán que el grupo siga trabajando y creyendo en todo lo que exige el alemán, que sin renunciar al fútbol de toque y control clásico del Barça, busca más la verticalidad y pone mucho énfasis en el físico.

Primera goleada

Hasta el momento, la mejor obra del nuevo Barça de Flick ha sido la del partido de ayer contra el Valladolid, en la que cabe destacar la ambición mostrada por todo el grupo, como pide el alemán, no levantando el pie del acelerador en ningún momento y buscando marcar un gol tras otro hasta llegar a los siete.

Hansi Flick felicita a Raphinha tras sus tres goles contra el Valladolid / Javi Ferrándiz

Raphinha fue el gran protagonista del partido logrando su primer ‘hat-trick’ como profesional. El brasileño es un ejemplo de algunos de los jugadores que han elevado su nivel en este inicio de curso. No ha llegado Nico Williams y Raphinha está haciendo que aquella decepción haya quedado ya olvidada. Flick ha acertado con la libertad que le está dando. Y como Raphinha podría hablarse de otros azulgranas como Koundé, Iñigo Martínez y Lewandowski, que ya suma cuatro tantos en las primeras cuatro jornadas.

Que Pedri y Balde estén recuperados de sus lesiones también suma, como la llegada de Olmo. Flick le está sacando rendimiento a todo.