Flick desvela cómo reaccionó Lamine al Balón de Oro: "Está muy motivado"

Lamine Yamal hizo historia quedando segundo en la clasificación del Balón de Oro con solo 18 años. El azulgrana era el gran favorito al galardón junto a Ousmane Dembélé, pero finalmente el francés terminó llevándose el premio. Eso sí, Lamine se llevó su segundo Kopa consecutivo, premio que puede seguir ganando hasta los 21 años.

El '10' culé reaccionó de la manera más deportiva posible, abrazando a Dembélé y posteriormente dándole la enhorabuena en redes sociales. Hansi Flick también valoró la gala en la rueda de prensa previa al duelo ante el Oviedo y dejó clara cuál era la postura de Lamine tras quedar segundo.

El gesto de Lamine con Dembélé tras la gala del Balón de Oro que se ha hecho viral / sport

"Ayer hablé con él y está bien. Es una motivación no haber ganado el Balón de Oro para los próximos años. Lamine lo ha aceptado de buen grado; está muy motivado para demostrar que es bueno. Quizá la temporada que viene sea candidato. Valoro tener a muchos candidatos en el equipo", explicó el técnico alemán.

El ganador finalmente fue Dembélé tras conseguir el triplete con el Paris Saint-Germain y ser la cara visible del conjunto francés. Flick también reconoció en rueda de prensa que el 'mosquito' "se merecía el premio".

Su vuelta está cada vez más cerca

Lamine Yamal sigue lesionado y sin estar disponible para Flick tras sus molestias en el pubis. El extremo se ha perdido tres encuentros, pero su vuelta está cada vez más cerca: "¿Cuándo volverá? Pronto, ayer y hoy ha entrenado bien, pinta bien la cosa", comentó el alemán.

Lamine Yamal, en un entrenamiento junto a Hansi Flick / EFE

El extremo no se ejercitó con el grupo, aunque trabajó con balón de manera individual una vez finalizado el tramo abierto a la prensa, pero en el club descartan su presencia en el Carlos Tartiere. El plan pasa por no arriesgar y que su regreso se produzca en Montjuïc ante la Real Sociedad, tres días antes de recibir al PSG en la Champions, el gran objetivo que todas las partes marcan como prioritario.

¿Más descanso para Lamine?

Los azulgranas han mejorado sus números sin Lamine Yamal en el terreno de juego. Estadística que la temporada pasada demostraba una cierta dependencia del extremo, aunque esta temporada han conseguido ganar los tres encuentros en los que no ha estado.

Unos datos que pueden hacer que Flick le dé más descanso cuando vuelva, para que llegue de la mejor manera al final de temporada: "Lamine verá si debe descansar o no. No solo él, también Pedri o, en el caso de otros jugadores que debemos gestionar. Nunca pienso en los jugadores que faltan, sino que me centro en los que tengo. Es importante que los jugadores sientan confianza en sí mismos y en forma. Estoy muy contento con el equipo. No cambiamos las cosas cuando empezamos; cualquier once que ponemos puede ganar. Esto no es un problema".