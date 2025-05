Flick desvela los planes de pretemporada del Barça y sus vacaciones: "Me voy muy lejos. Primero veré el España - Francia en Stuttgart"

El técnico alemán ha citado a sus jugadores el 13 de julio, día en el que se realizarán las pruebas médicas y físicas de arranque de pretemporada. Un día después, el 14 de julio, comenzarán los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con todos los futbolistas disponibles desde el primer momento.

“Empezaremos la pretemporada el 13 de julio con unos entrenamientos de prueba. Veremos cómo están tras las vacaciones”, explicó Flick en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic Club. A diferencia de otros veranos, no se esperan ausencias por compromisos internacionales: los jugadores llegarán con tiempo suficiente para incorporarse al trabajo desde el inicio.

Flick ha confirmado también que trabajará con varios canteranos en esta fase inicial. Será una oportunidad para observar de cerca a los jóvenes valores del club y valorar quién puede quedarse en la dinámica del primer equipo. La apuesta por la cantera será uno de los ejes de esta pretemporada.

La planificación incluye una gira por Asia, donde el Barça disputará varios amistosos. Uno de ellos ya ha sido anunciado oficialmente: el conjunto azulgrana se enfrentará al Vissel Kobe en Japón. También está prevista una parada en Corea del Sur, aunque los detalles de ese segundo encuentro aún no han sido confirmados.

Antes de meterse de lleno en la rutina de entrenamientos y viajes, Flick se tomará unos días de descanso. “Me iré de vacaciones, como otros. Algunos jugadores irán con sus selecciones e intentaré ver algunos partidos”, comentó. Entre esos partidos, uno está marcado en rojo en su agenda: el España - Francia, que se jugará en Stuttgart, ciudad cercana a donde el técnico pasará parte de sus vacaciones. “Estaré en Stuttgart para ver el España - Francia”, aseguró.

Preguntado por su destino, Flick prefirió mantener el misterio: “No quieres saber dónde me voy de vacaciones, ¿no? Es un secreto, me voy muy lejos”, bromeó. Una respuesta distendida para cerrar una comparecencia en la que dejó claras sus intenciones: aprovechar cada día, desde el primero, para construir un Barça más competitivo.