Flick no desvela la incógnita Ter Stegen: "He hablado con Marc, pero queda entre él y yo"

Ter Stegen regresó a la lista ante el Eintracht y la gran duda ahora es ver si el alemán alterará de algún modo el ecosistema de la portería del Barça. Hansi Flick reconoció que ha hablado con el meta alemán pero no explico públicamente el contenido de la conversación.

El técnico sí que aclaró que su portero titular es Joan Garcia, pero se mantiene la incógnita de quién será el portero de la Copa. Ante Osasuna el exportero del Espanyol volverá a estar en la portería, pero habrá que ver qué ocurre el martes ante el Guadalajara. "He hablado con Marc, es mi trabajo", empezó diciendo Flick. "Pero es algo que queda entre él y yo. Joan es el número uno, pero no veo un segundo o tercero. A Joan no lo vamos a cambiar, lo está haciendo muy bien".

Una reflexión que abre el debate sobre quién es el número 2 y quién jugará en la Copa si Szczesny o Ter Stegen. "Joan es el número 1 y nada más. Igual que los jugadores de campo no digo quién es el 2 o el 3. Juega porque tenemos confianza. De momento, no tenemos intención de cambiar a Joan. Es el número 1", insistió ante las preguntas.

La competencia entre Lewandowski y Ferran

Flick también se refirió a la competencia por el 9. Una 'batalla'' que, en palabras de Flick, está beneficiando al equipo. El alemán los puso como ejemplos: "En un equipo como el Barça, de este nivel y con tantas competiciones, es importante tener competencia. Estoy contento con todas las posiciones. Tener competencia entre futbolistas hace mejor a los jugadores, porque siempre han de jugar a su mejor nivel. Lo que he visto en las últimas semanas es increíble, tanto de Ferran como Lewandowski. Quiero ver a todos al nivel al que están ellos", señaló.

En este sentido, volvió a subrayar la mejora del equipo en los entrenamientos las últimas como una de las claves para comprender el salto del equipo y de los resultados. "El nivel ahora de entrenos es mucho mejor. Tenemos que entrenar a este nivel, somos el Barça".