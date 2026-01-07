Flick destaca el trabajo colectivo: "Me encanta jugar como un equipo, defendimos muy bien"

Pocas veces Hansi Flick ha podido vivir un partido del Barça con tanta tanquilidad en el banquillo. El alemán agradeció vivir el 5-0 contra el Athletic un partido sin sobresaltos ni sufrimientos. El equipo logró de manera muy cómoda el pase a la final tras dos victorias ante el Villarreal y Espanyol con mejores resultados que sensaciones.

"Aprecio lo que he visto hoy. Hemos visto una mentalidad diferente y una mejor actitud y juego que contra el Espanyol que fue un partido en el que no ofrecimos un buen juego" Así definió Hansi Flick el 5-0 que logró el Barça en Arabia Saudí en la primera semifinal de la Supercopa de España.

El técnico blaugrana se mostró encantado con el rendimiento de todos sus hombres y se le vio cómodo hablando del aspecto colectivo que exhibió el Barça ante el Athletic: "Sabeis que me encanta que juguemos como un equipo. Defendimos muy bien y esto es la clave para luego jugar bien y crear ocasiones. Además los cinco goles fueron formidables".

Raphinha y Roony fueron determinantes ante el Athletic / FCB

Flick tenía más problemas con el sistema de traducción para entender las preguntas de los periodistas pero no se complicó la vida para explicar como se desarrolló el encuentro: "Queremos jugar así, era el plan de partido que habíamos trabajado, estábamos bien situados en el campo y además de este posicionamiento marcar pronto nos dio confianza y esto nos permitió tener tranquilidad y saber controlar bien el partido."

El de Heidelberg estaba razonablemente satisfecho con lo visto en el King Abdullah Sports City: "Nos costó un poco entrar en el partido en los primeros minutos pero valoro la concentración que tuvimos a lo largo de los 90 minutos y creo que esto fue importante para defender bien". Mantener otro partido más sin que Joan Garcia tuviera que obrar milagros satisfizo a un entrenador que pudo dosificar a algunos de sus mejores hombres.

Preguntado por la ausencia en el once titular de Lamine Yamal Nasraoui, el 'míster' blaugrana aclaró lo sucedido: "Lamine estuvo los últimos días con molestias, no eran físicas sino estomacales y por eso no había participado en los últimos dos entrenamientos. Por eso estuvo en el banquillo".

El once que Flick alineó contra el Athletic Club / FCB

El extremo zurdo nacido en Esplugues, criado en Rocafonda y formado en La Masia participó en el tramo final del partido pero el goleador Robert Lewandowski se quedó sin jugar. La prensa local aprovechó para preguntar si veía viables los rumores sobre su posible paso a la liga saudí: "Estoy muy feliz de tener en el equipo a Robert. Es un jugador que está a un buen nivel, entrena bien y marca goles. Lo que sucederá al final de temporada no lo se. No se si se irá o no, decidiremos al final de temporada".

Si con Lewandowski se mojó poco, menos lo hizo cuando le preguntaron sobre su mañana vería el partido entre el Atlético y el Real Madrid. en otras ocasiones que había sido preguntado sobre si sigue desde su casa los partidos de los blancos explicó que por la noche prefiere dormir.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, durante una rueda de prensa / EFE

En este caso tuvo pocas ganas de hablar: "No lo puedo confirmar". A Flick también le cuestionaron si la final será diferente y tampoco estuvo demasiado imaginativo para contestar una pregunta tópica: "Cada partido es diferente y si hoy lo hemos podido resolver pronto con goles en la primera mitad la final será diferente".

Dio la sensación que Flick pasó por la sala de prensa con la intención de resolver el trámite sin más. En la final de la Supercopa del domingo las emociones, para bien o para mal, subirán muchos enteros. Y Flick está más que preparado para gestionarlas.