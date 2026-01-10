Flick despeja las dudas con Lamine Yamal para el clásico

Hansi Flick compareció este sábado en Yeda en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España 2026 ante el Real Madrid. El técnico del Barça afronta la primera final de este 2026 y lo hace dejando varios mensajes claros, especialmente en tres frentes.

Uno de los focos estuvo en la posición de mediocentro, donde Eric Garcia había sido clave en las últimas semanas hasta su regreso al centro de la zaga ante el Athletic para recuperar a la pareja Frenkie-Pedri. Flick evitó cerrar la puerta a ningún escenario y dejó claro que la decisión aún no está tomada. El alemán valoró positivamente la actuación del equipo en el último partido, pero insistió en que tiene más alternativas sobre la mesa.

"Estoy muy contento con la actuación ante el Athletic, pero al final tenemos más opciones", explicó. En ese sentido, confirmó que tanto Frenkie de Jong como Eric o hasta Gerard Martín tienen opciones reales de ser titulares. "Puede jugar Frenkie, puede jugar Eric, Gerard está haciendo una gran temporada… Queda un entrenamiento y decidiremos", resumió. Flick volvió a incidir en la idea de competencia interna y en la importancia de elegir el perfil más adecuado según el plan de partido.

Lamine Yamal y Mbappé

También hubo tranquilidad en torno a Lamine Yamal, que no fue titular en semifinales por no poder entrenar los días previos por un virus. Flick fue rotundo cuando se le preguntó por el estado del joven atacante: "Está para jugar de inicio", aseguró, despejando cualquier duda sobre su disponibilidad. El técnico amplió el mensaje al resto de la plantilla y destacó que llega con casi todos los efectivos listos. "Todos los jugadores ahora están listos para ser titulares o suplentes", señaló, celebrando además el regreso al grupo, aunque solo para hacer equipo, de Gavi y Christensen, que siguen en proceso de recuperación.

Por último, el entrenador del Barça no esquivó la pregunta sobre Kylian Mbappé. Flick reconoció abiertamente el impacto del delantero francés y lo situó en lo más alto del fútbol mundial sin pestañear pese a ser la gran estrella del máximo rival. "Ahora mismo es el mejor delantero. Ha marcado muchísimos goles y es un futbolista de clase mundial", afirmó. El alemán subrayó que frenarle no será una cuestión individual, sino colectiva respetando su estilo. "Adaptaremos algunas cosas, como siempre hacemos. Pero no especialmente por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía, en nuestras ideas", concluyó.