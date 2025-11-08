Flick despeja las dudas con Joan Garcia y Koundé

El regreso de Joan Garcia a los entrenamientos del FC Barcelona este jueves en el Spotify Camp Nou supuso un nuevo paso del guardameta hacia su recuperación. El arquero catalán sigue trabajando para volver a los terrenos de juego y está muy cerca de dejar atrás definitivamente la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió a finales de septiembre.

Flick ya había explicado públicamente que esperaba que Joan Garcia estuviera listo después del inminente último parón de selecciones de la temporada y, a pesar de que existía una mínima posibilidad de que entrara en la convocatoria para la visita al Celta de Vigo en Balaídos de este domingo, el míster blaugrana lo ha descartado en la rueda de prensa previa al encuentro. "Estará de vuelta después del parón", ha insistido para despejar cualquier duda.

"Estamos muy contentos con su evolución, es buena, pero vamos a esperar hasta el parón. Después del parón estará de vuelta", respondió escuetamente Flick al ser preguntado por el estado físico del portero del Barça.

El técnico teutón también confirmó la noticia avanzada por SPORT sobre Koundé. El francés, que sufrió un golpe ante el Brujas, no acabó la sesión de este sábado con el grupo y lo tiene complicado para estar en Balaídos. "Es verdad que Jules no ha acabado el entrenamiento y tengo dudas de que entre en la convocatoria de mañana. No creo que llegue, vamos a esperar. Tengo dudas", explicó.