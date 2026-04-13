Flick despeja dudas con Frenkie de Jong y Marc Bernal para el Atlético - Barça de Champions

La gran incógnita del once del FC Barcelona para la 'operación remontada' contra el Atlético está en el centro del campo. Concretamente, en el futbolista que acompañará a Pedri en la base de la medular. Frenkie de Jong reapareció ante el RCD Espanyol, pero solo disputó 10 minutos y no se le vio al máximo ritmo competitivo; mientras que Marc Bernal ha viajado a Madrid sin el alta médica y, aunque se probará en el entrenamiento previo al encuentro, lo tiene "difícil" para recuperarse a tiempo.

Así lo reconoció Hansi Flick en rueda de prensa. En su atención a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Metropolitano, el míster blaugrana explicó que "Frenkie está mejor que Bernal" y que el centrocampista neerlandés tiene opciones de ser titular. "Podría serlo, pero aún no lo hemos decidido. Lo pensaremos y tomaremos una decisión esta tarde", declaró el técnico alemán en su comparecencia.

Para Marc Bernal, por su parte, "será difícil". "Lo veremos hoy, pero será complicado", sentenció Flick sobre el futbolista de Berga, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la visita del Barça al Atlético de Liga. Por las palabras del teutón, tal como se podía prever, el canterano no llegará para salir de inicio... y, salvo que sus sensaciones en la sesión de este lunes sean muy buenas, tampoco podrá tener muchos minutos.

También podría jugar en esta demarcación Gavi, que ante el Espanyol celebró la primera titularidad de la temporada con un partidazo. "Puede jugar, por supuesto. Lo da todo por el club, no tiene miedo de nada en un campo. Esto es bueno, veremos si juega y dónde juega, lo decidiremos tras el entrenamiento", dijo Hansi sobre el palaciego.