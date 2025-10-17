Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: "Eso es basura y quien lo ha dicho miente"

Golpe de Flick para desmontar todos los rumores que han aparecido últimamente sobre Lamine Yamal. El técnico alemán se presentó a la rueda de prensa previa al partido del Girona con una misión clara y no dudó a la hora de ser contundente en sus afirmaciones.

Desde hace unos días, algunos medios habían lanzado informaciones afirmando que el extremo del Barça había llegado tarde a la charla del partido contra el PSG. Un hecho que, tal y como se ha demostrado en otros casos, hubiera supuesto la suplencia del futbolista en el encuentro teniendo en cuenta los castigos que implementa Hansi Flick.

Lamine Yamal se lamenta de una acción en el partido del Barça contra el Paris Saint-Germain / Valentí Enrich

Sin ir más lejos, en la noche de ayer, el periodista Manu Carreño dijo en El Larguero que "Deco tuvo que mediar para que Flick no dejara sin jugar a Lamine por llegar tarde". Algo que, según el mismo periodista, el entrenador "no había asumido de buen grado". Además, también destacó que en el Barça "hay preocupación con cosas del día a día de Lamine".

La respuesta de Flick

Aprovechando la rueda de prensa del partido ante el Girona, Flick quiso acabar con todos los rumores que habían aparecido de raíz. "Me gustaría saber de dónde ha salido ese rumor. Es una mierda, disculpas por decirlo de esa manera. En este club, con Deco y con el resto de profesionales, tengo una relación que aprecio de verdad. Creen en nuestro trabajo. Nunca nos pedirían algo así. Es basura, es un rumor que no es cierto, es basura y si alguien lo ha dicho está mintiendo".

Hansi Flick en un instante del Sevilla - Barça de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

"Para mí lo más importante es que cuando él esté aquí y esté entrenando trabaje duro. Que demuestre la actitud que yo busco, que es la que demuestra. Todo esto es perfecto. Cuando tienes días libres, porque él entrena duro, es su decisión y es su vida privada. Yo ahí no me meto. Es su vida y la vida de cada uno es de cada uno" , añadió después sobre la vida privada de Lamine.

Al técnico se le pudo ver visiblemente enfadado. Tanto el club como Flick son conscientes que Lamine es una estrella mundial y que eso supone que absolutamente todo lo que haga será noticiable. Sin embargo, viendo la respuesta del alemán en rueda de prensa, queda claro que no se van a tolerar las falsas informaciones que algunos medios den sobre el '10' culé.

Por lo que respecta al apartado puramente deportivo, el entrenador culé también confirmó el regreso de Lamine: "Vuelve, igual que Fermín, pero no podrán jugar los 90 minutos".