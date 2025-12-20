Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PedriLesión ClyburnFlorentinoAlexis SánchezAnder BasurtoJake PaulReal Madrid - Sevilla horarioReal Madrid - Sevilla alineacionesFerrero AlcarazDjokovicDorian YatesNewcastle - ChelseaMercado de FichajesSandor MartínVillarreal - Barcelona horarioVillarreal - Barcelona alineacionesJorge ReyClasificación LaLigaSorteo Copa del ReyRivales Barça CopaCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Flick descarta a Pedri por lesión: "No estoy contento"

El entrenador alemán informa que el centrocampista canario "está lesionado", pero espera poder contar con el "contra el Espanyol y en la Supercopa"

Flick y Pedri, en un momento esta temporada

Flick y Pedri, en un momento esta temporada / Valentí­ Enrich

Jordi Carné

Jordi Carné

Malas noticias para el FC Barcelona de cara a la visita al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica. Hansi Flick descartó a Pedri en la rueda de prensa previa al último partido del año del conjunto blaugrana porque "está lesionado". "No estará. No estoy contento con esto, pero está lesionado", declaró en su atención a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"No estará disponible. No me gusta y no estoy contento. Estará para el derbi, creo que sí. Es un problema en el cuádriceps. El riesgo es elevado, podría jugar pero habría riesgo y estar fuera para dos meses. Está haciendo tratamiento. Hemos decidido que no queremos correr riesgos. Lo necesitaremos a la vuelta contra el Espanyol y la Supercopa", ha añadido el míster teutón sobre el estado físico de Pedri.

Tal como avanzó SPORT este viernes, el centrocampista canario realizó un entrenamiento específico este viernes, ya que aún iba cargado por el esfuerzo realizado tras volver de la lesión. Las sensaciones no han mejorado en las últimas horas y el Barça no correrá ningún tipo de riesgo con él. La prioridad es que se recupere al 100% para el exigente inicio de 2026 que le espera al conjunto blaugrana.

Noticias relacionadas y más

Flick, en cambio, sí que podrá contar con Robert Lewandowski. "Está listo, es una opción para mañana. Puede jugar. No quisimos correr riesgos en la Copa, pero ahora está disponible y esto son buenas noticias", dijo sobre el delantero polaco, que encadena tres partidos consecutivos sin vestirse de corto (Real Betis, CA Osasuna y CD Guadalajara).

TEMAS