Flick descarta a Pedri por lesión: "No estoy contento"

Malas noticias para el FC Barcelona de cara a la visita al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica. Hansi Flick descartó a Pedri en la rueda de prensa previa al último partido del año del conjunto blaugrana porque "está lesionado". "No estará. No estoy contento con esto, pero está lesionado", declaró en su atención a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"No estará disponible. No me gusta y no estoy contento. Estará para el derbi, creo que sí. Es un problema en el cuádriceps. El riesgo es elevado, podría jugar pero habría riesgo y estar fuera para dos meses. Está haciendo tratamiento. Hemos decidido que no queremos correr riesgos. Lo necesitaremos a la vuelta contra el Espanyol y la Supercopa", ha añadido el míster teutón sobre el estado físico de Pedri.

Tal como avanzó SPORT este viernes, el centrocampista canario realizó un entrenamiento específico este viernes, ya que aún iba cargado por el esfuerzo realizado tras volver de la lesión. Las sensaciones no han mejorado en las últimas horas y el Barça no correrá ningún tipo de riesgo con él. La prioridad es que se recupere al 100% para el exigente inicio de 2026 que le espera al conjunto blaugrana.

Flick, en cambio, sí que podrá contar con Robert Lewandowski. "Está listo, es una opción para mañana. Puede jugar. No quisimos correr riesgos en la Copa, pero ahora está disponible y esto son buenas noticias", dijo sobre el delantero polaco, que encadena tres partidos consecutivos sin vestirse de corto (Real Betis, CA Osasuna y CD Guadalajara).