Flick no descarta fichajes en enero para el Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, aseguró que no ha pedido nada para el mercado de enero, pero que el club está trabajando y que no se descarta nada: "Yo siempre he dicho que estoy satisfecho con lo que tengo. La plantilla lo está haciendo muy bien y en ello me centro. El tema del mercado se encarga Deco y se ha hablado, sí. Veremos lo que pasa, pero me centro en los jugadores que tengo, que lo están haciendo muy bien".

Flick indicó que "ahora mismo solo tenemos a tres jugadores fuera por lesión y eso habla muy bien de los servicios médicos y los trabajadores del primer equipo. A Íñigo Martínez esperamos recuperarlo pronto y luego están los temas de Ter Stegen y Marc Bernal. Las cosas van bien y debemos seguir así porque queda mucha temporada por delante y debemos prepararnos bien".

El técnico blaugrana sí ha hablado con Deco ante la posibilidad de fichar en el caso de que haya límite salarial. La prioridad es mantener la plantilla y, por ello, se ha apretado para renovar a Araujo, pero si finalmente sale algún jugador que no tiene minutos, el Barça sí acudirá al mercado. A Flick le gustaría algún complemento ofensivo en ataque y Rashford sería el jugador elegido aunque aún no se ha podido avanzar.