FC Barcelona

Flick se desahoga con un doble corte de mangas

El entrenador alemán se sacó la espina de su expulsión con mucha efusividad

Flick celebrando la victoria del Barça con un corte de mangas

Flick celebrando la victoria del Barça con un corte de mangas / DAZN

Jordi Gil

Jordi Gil

Hansi Flick vio la tarjeta roja por protestar el poco tiempo añadido en el partido ante el Girona. Cuatro minutos que indignaron al técnico alemán, quien sufrió una desmesurada expulsión por parte de Jesús Gil Manzano.

El técnico no se quedó en el banquillo, sino que vio el final en el túnel de vestuarios, donde vio el gol de Ronald Araujo. Su reacción fue saltar y dedicar un doble corte de manga para sacarse la rabia que llevaba encima.

Flick tenía detrás a Raphinha, quien también se mostró muy efusivo y todo el banquillo saltó al campo en un final de encuentro de auténtica locura.

El alemán deberá cumplir sanción seguro contra el Real Madrid en el clásico y le pueden aún costar más partidos por su forma de celebrar el tanto.

