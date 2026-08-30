Flick desactiva el debate sobre Lamine Yamal: "Yo tampoco sonrío todos los días"

Hansi Flick salió en defensa de Lamine Yamal en la rueda de prensa previa al Barça-Rayo, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El técnico alemán fue preguntado por el estado de ánimo y la forma del joven delantero en este inicio de temporada, después de que algunas imágenes hayan generado dudas sobre su momento personal por alejarse de la versión alegre a la que nos tiene acostumbrados.

Flick restó importancia a que Lamine no muestre siempre la misma expresividad y reivindicó que el jugador está siguiendo una evolución positiva tras un verano exigente. "Siempre es bueno que los jugadores sonrían. Yo tampoco sonrío todos los días. Todo el mundo está pendiente por cómo está Lamine", explicó el entrenador blaugrana.

El técnico recordó además que Lamine afrontó el Mundial después de superar su lesión y que posteriormente disfrutó de tres semanas de vacaciones antes de incorporarse de nuevo al trabajo. Un contexto que, según Flick, explica que todavía no se encuentre en su mejor versión física y futbolística.

"Quizás no está a su mejor nivel, pero estoy muy contento con lo que nos ha aportado en los dos primeros partidos", aseguró. Lamine fue titular en los dos encuentros disputados hasta ahora y ante el Athletic Club completó los 90 minutos, una circunstancia que Flick considera especialmente positiva después de las molestias que arrastró.

"Contra el Athletic Club ya jugó 90 minutos y eso es una magnífica noticia", destacó el alemán, antes de lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la evolución del atacante. Flick incluso puso en valor el entrenamiento realizado este domingo antes del partido ante el conjunto madrileño en el Sportify Camp Nou: "No lo habéis podido ver, pero hoy ha hecho un gran entrenamiento. Va por el buen camino".

El entrenador del Barça cerró así cualquier debate sobre el momento de Lamine. Flick confía en que, con minutos y continuidad, el talento de 19 años vuelva progresivamente a su mejor versión, aunque con la actual, sin ir más lejos ante el Athletic, ya le sirvió para crear hasta cinco ocasiones de gol para sus compañeros, enviar un tiro al palo y tener un par de ocasiones que si no fueran por Unai Simón le habrían servido para inaugurar su casillero anotador esta temporada.