Mensaje de Flick a Ter Stegen: "Joan García es el número uno"

La rueda de prensa de Hansi Flick en la previa del partido ante el Eintracht de Frankfurt sirvió para que el alemán aclarara, una vez más, el estatus de sus guardametas. Desde el pasado verano, se ha especulado mucho con los problemas que podrían existir en una zona del campo en la que el Barça cuenta con Ter Stegen, Joan García y Szczesny, pero la realidad es que el alemán siempre ha tenido las ideas muy claras al respecto.

Flick confirmó que Ter Stegen "podría recibir el alta médica para mañana", pero volvió a resaltar que para él no había dilema alguno. "Joan es el número uno", sentenció el entrenador del conjunto blaugrana.

Ter Stegen, sonriente en un entrenamiento del FC Barcelona / FC Barcelona

El ex del Espanyol ha sido un fijo para Flick en la portería y uno de los pilares fundamentales del equipo. Su velocidad, su buen juego de pies y sus reflejos suponen un factor diferencial en los encuentros que ha disputado el Barça esta temporada.

En total ya son 12 partidos los que acumula esta temporada, habiendo recibido 13 goles y dejando la portería a cero en cuatro ocasiones. Solo una lesión de menisco le apartó del equipo y le dio la oportunidad a Szczesny, pero en todo momento quedó claro que Joan García sería el titular.

El regreso de Ter Stegen

En SPORT ya adelantamos que Ter Stegen puede ser la gran novedad en la convocatoria ante el Eintracht para el partido de Champions. El alemán se ejercita junto al resto de sus compañeros con normalidad y Hansi Flick confirmó que podría recibir el alta médica.

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann durante el entreno del equipo / Associated Press/LaPresse

Al margen del Barça, el entrenador alemán también aclaró que no había hablado con Julian Nagelsmann sobre el asunto Ter Stegen. El seleccionador alemán ha explicado en varias ocasiones que le gustaría que el guardameta tuviera minutos en algún club de cara al próximo Mundial, invitándole a buscar una salida del Barça.

Desde el club entienden que la pelota está en el tejado del futbolista, que tendrá que tomar una decisión muy importante en el próximo mercado invernal si quiere ser titular en el torneo que se disputará en Estados Unidos el próximo verano.

De quedarse en el Barça, Ter Stegen es consciente de que sus opciones de jugar son mínimas o prácticamente nulas salvo que se produzca alguna lesión. Es por ello que desde el club creen que buscará una salida durante el mes de enero a un club que le garantice minutos.

A nivel económico, la salida del alemán sería un alivio para el Barça de cara a liberar masa salarial. Se trata de una posición que el conjunto blaugrana tiene cubierta con Joan García y Szczesny, mientras que Ter Stegen necesita minutos para ir al Mundial.