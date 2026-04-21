Flick deja abierto el futuro de Roony Bardghji

Roony Bardghji apenas ha contado esta temporada para el FC Barcelona. El sueco ha tenido un difícil encaje ya que su posición natural es la de extremo derecho, donde se encuentra Lamine Yamal. La presencia del crack le ha impedido disfrutar de más minutos, pero Hansi Flick valora su nivel y a final de temporada tomarán una decisión sobre su futuro.

Preguntado sobre una posible cesión en la rueda de prensa previa al partido frente al Celta, Flick contestó que "hablaremos al acabar la temporada, quedan siete partidos por jugar y queremos que cada jugador esté motivado para sacar su máximo rendimiento, eso es lo que queremos”.

Las palabras hacia su futbolista fueron elogiosas y destacó que "es un profesional fantástico, no es una situación fácil para él, espera más minutos, pero a veces es así". El razonamiento de su suplencia fue tan sencilla como se puede apreciar con la figura de Lamine Yamal: " Tiene a un jugador en su posición que lo hace muy bien, de los mejores del mundo y que necesitamos que juegue".

De Roony insistió en que "es fantástico" y recordó que "vino del Copenhague y ahora forma parte del Barça, juega con los mejores del mundo y ha mejorado". Una mejora que quizá se vea reflejada en el Barça o en otro equipo.

Además de una posible cesión, también se ha valorado que pueda actuar como moneda de cambio, por ejemplo, para rebajar el precio de Alessandro Bastoni con el Inter. En cualquier caso, habrá que esperar al junio para tomar decisiones.