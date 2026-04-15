Flick y Deco, obligados a dar un paso adelante en la defensa

Eric García entró al túnel de vestuarios procedente del césped y lanzó con rabia su camiseta a un esquina, frustrado porque era consciente de que la expulsión suponía el final del sueño de acceder a las semifinales de la Champions. Una semana antes, Cubarsí había tenido el mismo sentimiento cuando fue expulsado en el partido de ida de dichos cuartos de final. Y Araujo se tuvo que ir a Israel a tomarse unas semanas de reflexión sobre él, la vida y el fútbol cuando fue expulsado con una roja en el partido contra el Chelsea. Tres expulsiones que reflejan, que sacan a relucir una deficiencia del Barcelona: O los defensas son malos o están muy expuestos.

Hay otro dato revelador que hace referencia a la defensa. En el presente curso, el Barcelona ha encajado 44 goles en la UCL desde el inicio de la temporada pasada, el mayor número de cualquier club en ese período. Y acaba su andadura en la competición sin haber acabado ni un partido con la portería a cero, algo que un equipo español no recuerda haber vivido jamás. Y eso que este año se reforzó con uno de los mejores porteros de Europa como es el caso de Joan Garcia.

Los jugadores del Barça se mostraron muy afectados tras la eliminación en la Champions League / Valentí Enrich

Tercer dato

Hay un tercer dato significativo que nos lleva también a la defensa. A la llegada de Flick, el Barcelona implantó un sistema defensivo en el que marcar la línea del fuera de juego acababa siendo una soga para los rivales. Este estilo, agresivo, fue una seña de identidad del Barça de Flick y del pasado curso hasta el punto que la defensa provocó 240 fuera de juegos entre sus rivales. O sea, anuló 240 ataques de esta manera.

En el presente curso, cuando todavía queda un mes de competición, la cifra se ha reducido casi a la mitad. Según datos estadísticos, el Barcelona ha provocado 140 hasta ahora. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Es evidente que los rivales le han cogido el número a Flick. Han estudiado a qué juega el Barça y cómo explotar sus debilidades.

Así pues, ¿Cuántos goles ha encajado el Barcelona de rivales que salían como aviones desde la línea del centro del campo cogiendo la espalda a la defensa azulgrana? Solo en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid hay dos goles encajados de esta manera. Y dos expulsiones. Mal balance. Y la respuesta a la eliminación europea.

¿A qué nos lleva todo esto? La explicación es tan dura como simple. El Barça debe cambiar para paliar esta sangría defensiva en la que se ha convertido el equipo. Hay que tomar medidas porque así no se compite por los grandes títulos. Es cierto que la filosofía Flick se acerca mucho a la de Cruyff: al ataque. Y es una bendición para el aficionado. Sin embargo, con tantos regalos defensivos, con tanta desprotección, con tantos huecos, el equipo azulgrana está condenado de inicio. Así, con estos mimbres y con este estilo, Flick no ganará nunca la Champions. Tendría que aparecerle la vírgen y que le venga todo de cara.

El árbitro francés Clément Turpin se dispone a mostrar una tarjeta roja al defensa del FC Barcelona Eric García / EFE/Juanjo Martín

¿Es solo una cuestión de estilo o también de jugadores? El estilo marca mucho. Y para llevarlo a cabo quizás Flick no tiene a los jugadores adecuados. La marcha de Iñigo Martínez todavía pesa en el día a día del equipo dada su experiencia, buena colocación y buen entendimiento con sus compañeros. Por su liderazgo. Cubarsí ha asumido este vacío, teniendo en cuenta los handicaps que ha sufrido el equipo con los bajones de rendimiento de Balde o Koundé. La lesión eterna de Christensen y la llegada precipitada de Cancelo, un jugador que ya demostró en épocas pasadas que no es definitivo, tampoco han ayudado. Y por no hablar de Araujo, otro que ha vivido una temporada más que irregular. Ante todo esto, ¿qué queda? Sobretodo Cubarsí y Eric y en un rango inferior Gerard Martín, cuya mejora es sensible sin llegar a ser un jugador referente. Flick no tiene defensas referenciales en Europa. Solo Cubarsí está entre los mejores de Europa.

Los jugadores del Barça agradecen a la afición su apoyo en el Metropolitano / Valentí Enrich

Así pues, Deco deberá tomar cartas en el asunto para reforzar esta demarcación. Y la solución es vender a jugadores para poder fichar a jugadores Top, definitivos, titulares que otorguen al equipo una mayor jerarquía y le hagan bajar estos registros actuales de goles encajados que invitan al pesimismo y que le imposibilitan competir en Europa.

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Y el otro señalado aquí es Flick, pues también deberá tomar cartas en el asunto para buscar fórmulas para convertir al Barça en un equipo más sólido defensivamente, que le permita vivir de los goles que marque el equipo y no tener que pensar siempre en marcar un gol más que el rival. Porque esta idea es muy buena, muy atractiva, una invitación para el aficionado, pero una tortura para el equipo en sus ansias de ganar títulos.