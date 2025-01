Flick: "Estoy decepcionado, nunca había vivido algo así..."

El Barça era plenamente consciente de que la visita a El Coliseum se antojaba complicada, pues no se permitían más errores para no perder de vista a Atlético y Real Madrid, que le sacaba cinco y seis puntos, respectivamente, de ventaja una vez arrancó esta vigésima jornada de LaLiga EA Sports. Por si fuera poco, el cuadro de Hansi Flick tenía el reto de poner fin a su 'maldición', pues la última vez que vieron portería en feudo azulón fue en 2019, con un tanto de Junior Firpo, actual jugador del Leeds.

Koundé inauguró rápidamente el marcador, pero Arambarri - con algo de fortuna tras un rechace de Iñaki Peña - empató el partido en el 34'. A partir de ahí, el Getafe supo jugar sus cartas, juntó líneas y se encerró en su campo. Los de Flick lo intentaron hasta el último suspiro, sobre todo mediante un Lamine Yamal que anduvo muy incisivo durante todo el choque, pero no pudo ser.

Así, el Barça cayó en la trampa de Bordalás y se dejó dos puntos en El Coliseum, donde también saltaron chispas por un posible penalti sobre Koundé en el tramo final, y no pudo aprovechar el tropiezo del Atlético en Butarque y resta a la espera de lo que haga el Real Madrid ante la UD Las Palmas. Si el conjunto blanco ganase, le sacaría hasta siete puntos en la tabla.

Koundé celebra su gol ante el Getafe / Valentí Enrich

"SE PUEDE VER FÁCILMENTE LO QUE SUPONE JUGAR AQUÍ"

Lógicamente, a Hansi Flick se le vio cabizbajo, y así lo expresó a los micrófonos de Movistar +: "Decepcionados, sabíamos que queríamos ganar, tuvimos ocasiones para hacerlo. Se puede ver fácilmente lo que supone jugar aquí, defienden muy bien. No hemos estado acertados", aseguró.

Mauro Arambarri y Carles Aleñá, celebran el primer gol del equipo ante el Barça / EFE/Chema Moya

"Hemos tenido muchas oportunidades, sobre todo en la primera mitad", añadió, afirmando que la velocidad en el juego no fue la óptima. "Es algo que tenemos que aceptar". No quiso pronunciarse sobre el posible penalti sobre Koundé, y que protestó Frenkie de Jong, sino que afirmó que "se vivió mucha emoción en todas las acciones". "Nunca había vivido algo así, es nuevo. No estoy contento pero tengo que aceptar lo que ha pasado hoy", comentó.

CONTUNDENTE COMO NUNCA

Decidió sustituir a Casadó al descanso y dar entrada al neerlandés, aunque simplemente se trató de un cambio táctico, pues el de Sant Pere de Vilamajor no sufría ninguna molestia física. "Queríamos cambiar algo y le hemos cambiado a él", afirmó. Tampoco dudó en elogiar a Pedri, que sacó la varita y filtró un pase exquisito a Koundé en su gol: "Un pase muy bueno, una de las virtudes que tiene".

Hansi Flick, en el área técnica de El Coliseum / Valentí Enrich

Alejandro Balde denunció insultos racistas tras el choque y, al ser preguntado al respecto, Hansi respondió con contundencia, alegando que no había espacio para algo así en el fútbol: "En la vida eso es inconcebible".