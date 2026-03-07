Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Athletic - BarcelonaAlineación Barcelona hoyDónde ver Athletic - BarcelonaUcrania - EspañaClasificación grupo España Mundial 2027Strade BianchePalmarés Strade BianchePogacar SeixasAthletic - BarçaLevante - GironaClasificación LaLigaFerrero AlcarazConvocatoria BarcelonaClasificación F1Pedro SánchezHorario Carrera F1AnelkaDroAlonsoDónde ver FA CupAndrés IniestaAlcarazLesión MbappéArbeloaMbappé Ester ExpósitoJulen GuerreroResultados Arnold Classic 2026Dónde ver Holloway Oliveira UFCKim AngelRio Breogan - BarçaPróxima carrera MotoGPPróximo partido AlcarazDónde ver F1Restaurante SuárezJuegos gratis PS Plus marzoAlcaraz - Dimitrov horario
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Flick hace debutar a su Philipp Lahm: "Me gusta verlo con y sin balón"

El técnico alemán ya avisó en la previa que daría minutos a los más jóvenes de cara al encuentro en San Mamés y con Newcastle en el horizonte

Flick: "Me gusta la confianza de Xavi Espart con la pelota, me recuerda a Philipp Lahm"

Flick: "Me gusta la confianza de Xavi Espart con la pelota, me recuerda a Philipp Lahm"

Flick: "Me gusta la confianza de Xavi Espart con la pelota, me recuerda a Philipp Lahm" / FC Barcelona

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Después de varias convocatorias con el primer equipo del Barça, Xavi Espart por fin recibe el premio gordo. El lateral de Vilassar de Mar disputa sus primeros minutos oficiales con la camiseta del club de su vida, el Barça. Una noticia magnífica que ha recibido el zaguero, que ha pasado prácticamente por todas las etapas del fútbol formativo azulgrana hasta vestir por primera vez la casaca azulgrana en un encuentro oficial con el primer equipo.

Avisó Hansi Flick en la rueda de prensa previa el Athletic Club de Bilbao-FC Barcelona en San Mamés. Calendario cargado, ida ante el Newcastle en el horizonte. Caldo de cultivo para ver novedades en el once barcelonista y, sobre todo, para que los más jóvenes pudieran tener la alternativa. "Tenemos jugadores de La Masia de buena calidad y tenemos experiencia con ellos. Hay que gestionar la carga y quizá mañana jueguen otros futbolistas".

Me gusta su confianza con la pelota

Fue muy explícito el entrenador de Heidelberg con Xavi Espart: "En el caso de Espart me gusta su confianza con la pelota, es parecido al Philipp Lahm, juega de 6 o 2, actúa bien con o sin balón. En el tema físico está bien, puede jugar en dos posiciones. Xavi ha vuelto de una lesión, pero está a buen nivel. Ha demostrado su calidad, tengo ganas de verlo jugar".

Espart, en una imagen entrenando con el primer equipo

Espart, en una imagen entrenando con el primer equipo / FCB

Espart entrenó por primera vez este miércoles tras volver de esa lesión que mencionaba Flick de la rodilla y que lo mantuvo unos tres meses KO. Ya en el primer tramo de curso fue un habitual a las órdenes de Hansi con el primer plantel azulgrana. Sin llegar a debutar. Pero las bajas de Jules Koundé y Alejandro Balde le han abierto las puertas de par en par.

Figueres, punto de inflexión

Espart comenzó a jugar de lateral en su etapa cadete. En ese momento tenía un pie y medio fuera del Barça. Lo probaron en esa posición y ahí se quedó. En esa posición ha brillado estos últimos años hasta asentarse en la élite. Y esa experiencia en el interior hace que pueda asociarse por dentro y por fuera.

Noticias relacionadas y más

Además, estos últimos tiempos ha ganado mucha fortaleza física y ha mejorado también en los duelos defensivos. Un perfil para seguir con lupa los próximos tiempos.

TEMAS