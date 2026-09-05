Flick deberá hacer su primer descarte esta temporada en el Barça ante el Valencia

El FC Barcelona encara este fin de semana un exigente desplazamiento. La visita a Mestalla para medirse al Valencia este próximo domingo a las 16:15 horas, correspondiente a la jornada 4 de La Liga, supone un examen de madurez para el proyecto azulgrana, que busca mantener la firmeza competitiva mostrada en los primeros compromisos oficiales.

El técnico del Barça Hansi Flick en el banquillo / EFE/Enric Fontcuberta

El vestuario catalán llega a esta cita en una dinámica ascendente y con la enfermería prácticamente vacía (solo los lesionados de larga duración Frenkie y Bardghji). La recuperación paulatina de efectivos ha permitido elevar el nivel de exigencia en los entrenamientos diarios de la plantilla, ofreciendo al cuerpo técnico un abanico de recursos amplio para planificar los encuentros.

Overbooking

En este escenario de buenas noticias médicas es donde aparece la encrucijada. Hansi Flick se enfrenta de cara a este choque ante el Valencia a un primer 'problema' para confeccionar la convocatoria: cuenta con 24 jugadores disponibles y solo puede inscribir a 23 en la lista oficial, que es el tope máximo permitido por la normativa de La Liga. Hasta la fecha, el preparador teutón no se había encontrado con esta circunstancia de disponer de más futbolistas que plazas en la expedición.

Rodri saluda a Hansi Flick, quien le está dando entrada paulatina en el equipo / Enric Fontcuberta / EFE

El motivo de este quebradero de cabeza radica en el regreso de dos piezas fundamentales. Tanto Gavi como Gabriel Jesús están trabajado ya al ritmo del grupo y en dinámica de equipo, por lo que a priori ya están aptos y listos para entrar en la citación que dará el Barça este sábado por la tarde.

La diferencia con el precedente de Balde

Con la incorporación de ambos futbolistas, la tesitura obliga a Flick a realizar un descarte por primera vez en lo que va de curso. Conviene recordar que en la primera jornada frente al Elche ya se quedó fuera Alejandro Balde, pero en aquella ocasión se debió a una decisión puramente técnica. El entrenador consideró que el lateral no estaba lo suficientemente centrado (su nombre sonaba a posible salida al final del mercado), tal como explicó de forma transparente en rueda de prensa.

Balde sigue en el Barça, pero como tercer lateral izquierdo del equipo tras Espart y Cancelo / Gorka Urresola Elvira / SPO

En esta ocasión, la decisión no responderá a aspectos extradeportivos, sino a un mero exceso de fichas disponibles. Balde, que ya entró en las dos siguientes listas aunque todavía no ha disputado ningún minuto en este campeonato, vuelve a ser uno de los nombres sobre la mesa.

Posibles descartes

El futbolista sacrificado para ajustar la lista a 23 integrantes podría ser un defensa, dada la gran cantidad de alternativas presentes en la zaga. Sin embargo, no se descarta que el descarte se produzca en la medular.

La reaparición de Gavi genera sobrepoblación en la zona media del campo, lo que deja a jugadores como Brian Fariñas con algunos números para quedarse fuera si el técnico opta por aligerar la zona de creación. La resolución definitiva se conocerá este sábado por la tarde cuando la expedición culé ponga rumbo a tierras valencianas (alrededor de las 19:00).