Flick da pistas sobre el regreso de Fermín: "Tendrá minutos"

El Barça, que esta semana jugó ante el Atlético de Madrid su mejor partido de la temporada en el Spotify Camp Nou, vuelve a las andadas este fin de semana con su visita al Real Betis en La Cartuja este sábado a las 18.30h.

"El Betis tiene un equipo fantástico y tenemos que hacer lo mismo que contra el Atletico, tenemos que demostrar nuestra calidad y aprovechar la confianza que nos dio el triunfo", aseguró el teutón sobre el duelo ante los de Pellegrini.

Recorta plazos

Uno de los nombres clave en la previa del duelo era el de Fermín López. El onubense, que tras el partido ante el Chelsea sintió molestias y el club informó que sería baja las próximas dos semanas -hasta pasado el Eintracht- por una lesión en el sóleo, ha recortado plazos y el jueves ya saltó al campo para entrenarse con el grupo.

Aunque Flick no le espera como titular, el mediapunta tendrá minutos en la segunda mitad, y más teniendo en cuenta la baja de Dani Olmo, que no volverá a los terrenos de juego hasta 2026 por una luxación en el hombro que sufrió ante el Atleti.

"Creo que Fermín puede jugar, pero de inicio no. Tendrá minutos y estoy contento de tenerle de vuelta. Olmo estaba a un gran nivel y su baja es una pena, tendremos que gestionarlo", apuntó el alemán sobre el regreso del andaluz y la baja sensible del egarense.

Frenkie también estará

Aunque fue baja ante el Atlético de Madrid por un proceso febril y estos últimos días ha seguido arrastrando algunos síntomas, Frenkie de Jong no tiene pensado perderse el duelo ante el Betis. El neerlandés, como Fermín, regresó a la dinámica de grupo el jueves.

La duda era si será titular o no, no obstante, es una decisión que tomará Flick a última hora: "No he tomado una decisión sobre si jugará de inicio, pero podrá jugar mañana", confirmó el técnico.