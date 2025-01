Flick no da pistas sobre el futuro de Araujo: "Es lo que esperamos de él"

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció en rueda de prensa en la previa del partidos de octavos de final ante el Real Betis. El entrenador culé fue el encargado de coger el relevo a Joan Laporta, que por la mañana dio explicaciones por primera vez tras el regreso del equipo al 1:1 y la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Flick, que se centró como era de esperar en la parte deportiva, tiró balones fuera sobre la situación de Ronald Araujo. El central uruguayo, al que durante la semana de la Supercopa de España en Arabia se le ha relacionado con una posible salida por su situación deportiva y contractual tras el interés de la Juventus en hacerse ya con sus servicios, podría volver a ser una pieza clave en el once del equipo por la lesión de Iñigo Martínez, que estará un mes de baja.

El alemán, preguntado sobre si había hablado personalmente con Araujo, tiró balones fuera, se centró en alabar su actuación y dejó claro que nada ha cambiado con respecto al uruguayo y su futuro:

"Como digo siempre, cuando hablo con los jugadores, no lo documentaré nunca. Es jugador del Barça, no ha cambiado nada. No estamos contentos por la lesión de Iñigo, es un gran jugador y un líder, pero estamos contento que solo sean 4 semanas. Por lo que hemos visto ante el Real Madrid, Ronald está ya de vuelta, está bien y es lo que esperamos de él, es uno de los mejores centrales y también es un líder".

Sin el central vasco y si no hay un cambio de planes por parte de Hansi Flick, Araujo debería ser el central titular junto a Pau Cubarsí, que hasta a fecha había compartido la mayoría de minutos con Iñigo Martínez tanto en Liga como en Champions League.

Sobre la posibilidad de reforzar al equipo o de que haya movimientos en el mercado culé, Flick se plantó y no quiso dar pistas, limitándose a contrastar su buena relación con la dirección deportiva sobre las necesidades del equipo: "Tengo conversaciones con Deco, casi cada día hablamos, estoy contento con el equipo", aseguró.