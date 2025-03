Flick da las pistas claves del once ante Osasuna

Hansi Flick habló con mucha honestidad del papel de algunos jugadores de cara al encuentro ante Osasuna. Dos de los grandes nombres propios eran Raphinha y Araujo, que no han podido participar en ningún entrenamiento esta semana, y el alemán fue rotundo.

"No van a jugar ni estarán en el equipo. Están fuera porque el vuelo es muy largo y no es la situación más idónea", empezó diciendo. "Tienen que recuperar. Ronald no jugó el último partido con Uruguay, pero no sé qué entrenamiento ha hecho con su selección. Ronald tuvo una lesión importante, viene de un vuelo largo y no es la mejor manera de recuperar. Después de una lesión así es bueno que vaya entrenando antes de jugar. Veremos lo que pasa para el domingo".

Una de las dudas es ver ahora por quién apostará Flick para sustituir a Raphinha. Flick cuenta con varias opciones aunque Ferran Torres es el que tiene más números. Sobre todo tras las palabras de Flick, que también apuntó que Lewandowski estaba para jugar.

No hay que de descartar tampoco la posibilidad de que sea Fermín el que juegue en la banda izquierda y sea Ferran el que haga funciones de ariete. Este escenario le permitiría dar descanso a Lewandowski.

La situación de Cubarsí

Flick también desveló que Cubarsí, que ya se ha entrenado esta mañana con normalidad, entrará en la convocatoria pero que serán Iñigo y Eric la pareja de centrales titular ante Osasuna.

"Eric e Iñigo jugarán como centrales. Pau estará en el banquillo. Es mejor que tenga un par de días más porque lo necesita. La lesión no es importante como pensábamos en un primer momento, pero es bueno que tenga tres días más de recuperación. Si estuviéramos en una situación que lo necesitáramos de verdad, jugaría, pero no es el caso".

Confirmados los centrales, no hay dudas de que Alejandro Balde será titular como lateral izquierdo. Menos claro está quién será el encargado de ocupar el lateral derecho. Koundé es el que tiene más números, a pesar de haber participado en los dos partidos con Francia. Curiosamente ha sido Héctor Fort el que más minutos ha disputado durante el parón internacional con tres encuentros con la sub'19.