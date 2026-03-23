Flick da el OK a la continuidad de Cancelo en el Barça

Hansi Flick transigió con el fichaje de Joao Cancelo en este mercado de invierno al ser una oportunidad de mercado a pesar de que entonces priorizaba la llegada de un central. El técnico alemán adaptó a Gerard Martín al centro y la jugada le ha salido bien y está encantado ahora con el rendimiento del lateral luso, una apuesta clara de Deco que va a tener continuidad. Flick ha dado el OK a la continuidad de Joao Cancelo más allá del verano, convencido de que su polivalencia le da mucho al equipo. El entrenador tiene claro que el portugués da mucha llegada al equipo y que, defensivamente, puede hacerlo mejorar.

Joao Cancelo regresó al Barça por su empecinamiento de vestir de blaugrana. Vio una oportunidad tras la lesión de Christensen y se ofreció renunciando a una parte de su salario en Arabia Saudí. El Barça es una obsesión para el futbolista y ya aceptó una rebaja muy importante de su ficha cuando vino cedido del Manchester City, por lo que el club blaugrana le debía una. En enero, la dirección deportiva apostó por su fidelidad al club y no hubo dudas: la cesión encajaba en el margen salarial y Flick ganaba un comodín por las dos bandas.

De hecho, Cancelo está jugando más por la izquierda que por la derecha por los problemas físicos de Balde. Se ha adaptado bien porque conoce al equipo, el sistema y al vestuario y la operación ha sido buena para todas las partes: el Barça ha ganado un refuerzo de rendimiento inmediato y el futbolista juega dónde quiere y podrá prepara el Mundial cogiendo ritmo al máximo nivel.

Cancelo y su agente, Jorge Mendes, ya saben de las intenciones del Barça pero van a tener que mover ficha en las próximas semanas para solventar su salida del Al Hilal, club que le firmó del Manchestr City en el verano del 2024 por 25 millones de euros, pero que no cuenta con él en su proyecto deportivo. Le queda un año de contrato y la condición que le pone el Barça es que salga con la carta de libertad bajo el brazo y que se adecúe su salario a la política salarial del club blaugrana. Eso conllevará renunciar a muchísimo dinero ya que el portugués cobra más de 12 millones netos en Arabia Saudí.

Como compensación, el Barça sí estaría dispuesto prácticamente a garantizarle un contrato de dos temporadas. A sus 31 años, a Cancelo aún le queda mucho fútbol por delante y físicamente está en un buen momento. Para el club blaugrana es una operación que tiene sentido deportivo-económico porque se llevarían a un internacional a coste cero y muy comprometido con el proyecto.

El Barça tiene clara la continuidad de Cancelo si se dan todos los parámetros económicos. En caso contrario, el club maneja ya alternativas para reforzar la posición de lateral porque habrá movimientos atrás. El nombre de Grimaldo ha vuelto a surgir por la izquierda, aunque habrá que ver si hay salidas para ir cubriendo posiciones. La prioridad atrás es firmar a un central zurdo y mantener a Cancelo. A partir de ahí, ya se verá.