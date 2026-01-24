Flick da algo de luz sobre el futuro de Araujo

Ronald Araujo ha regresado a las convocatorias, pero sigue sin participar demasiado en los partidos tras el tiempo de baja que pidió para resetearse tras su actuación ante el Chelsea. Hansi Flick dio algo de luz sobre su futuro inmediato en el Barça: "Creo que Araujo está mucho mejor y, sí, podría ser titular ante el Oviedo, pero veremos".

Para Flick, lo mejor es tomarse las cosas con calma y no precipitar nada a la espera de la recuperación total del futbolista, aunque ahora sí parece que le ve listo: "Tenemos que gestionar los minutos y ver su estado físico. En eso hemos estado trabajando y observándole y veremos, pero está bien y eso es una buena noticia para el equipo".

Flick considera que Araujo puede ser una pieza fundamental para ahora y para el futuro del Barça, aunque tanto él como el club están muy pendientes de ver como evoluciona su situación. Todo está en sus manos y esperan poder contar con él esta temporada. Al finalizar el curso, las dos partes se sentarán para evaluar lo mejor para todos.

Hoy por hoy, Ronald Araujo quiere triunfar en el Barça y apuesta por seguir, pero habrá que ver si se siente importante aquí o como reacciona sobre el terreno de juego como titular para acabar de decidirlo todo. Es un central muy cotizado y el Barça quiere que siga, aunque la decisión final será del futbolista. Debe sentirse cómodo y feliz aquí para seguir.