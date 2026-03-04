Flick da con la fórmula: el camino tras la eliminación

Nunca se estuvo más cerca de “hacer posible lo imposible”, como pidió Hansi Flick en la rueda de prensa previa a un Barça-Atlético de Madrid que permanecerá en el recuerdo de todos los barcelonistas y amantes del buen fútbol, a pesar de que los azulgranas nadaron y nadaron para morir en la orilla. Aunque parezca una contradicción, el conjunto azulgrana salió reforzado de una eliminación que se fraguó en el partido de ida del Metropolitano con acciones, como el gol anulado a Pau Cubarsí, que ahora, todavía dan más rabia.

¡Marc Bernal elevó la fe del Camp Nou tras anotar el primer gol! / RFEF

Hay que sentir orgullo de este Barça. De Hansi Flick y su apuesta futbolística. Y de unos jugadores que se dejaron la piel para vivir la primera noche mágica desde el regreso al Spotify Camp Nou. Estuvo tan cerca que incluso fue doloroso. Futbolistas azulgranas tirados por el suelo, exhaustos y compungidos por no haberlo conseguido. Pero sí merecido. Y así lo reconoció una afición totalmente entregada a su equipo, que disfrutó y se ilusionó hasta el último minuto. Y esto es lo más importante. Porque la confianza en este Barça no solo no ha disminuido tras el KO copero, sino que se ha multiplicado.

El Barça rozó la perfección

Hansi Flick aleccionó a sus jugadores y lo cierto es que los ‘tempos’ para lograr una remontada quimérica fueron prácticamente perfectos. Dos tantos antes del descanso, un tercero a más de un cuarto de hora para el final... solo faltó la guinda, un cuarto gol que hubiera dado paso a la prórroga. Pero los azulgranas ya no podían más, el esfuerzo pasó factura. Y de qué manera.

Y se cobró también a dos lesionados, lo que indignó a Hansi Flick, pues llueve sobre mojado. Primero, apenas empezar, Jules Kounde, y después, entrada la segunda mitad, el jugador que había sustituido al francés. Alejandro Balde se marchó totalmente desolado y consolado por Lamine.

Caer con la cabeza alta

Pese a todos los contratiempos, pese a remar a contracorriente, los dos goles de un inmenso Marc Bernal y el que marcó de penalti Raphinha mantuvieron muy viva la llama de la ilusión ante un rival, el Atlético de Madrid, que festejó el pase a la final copera, pero que se echó atrás y sufrió lo indecible pese a llevar cuatro goles de ventaja.

El 3-0 logrado anoche en un Spotify Camp Nou que apretó de lo lindo marca el camino de lo que tiene que ser este Barça hasta final de temporada. Un equipo atrevido, un equipo concentrado al cien por cien pero con cabeza para manejar el ritmo en todo momento y no perderse en la precipitación ni en la temeridad.

Con esta actitud, este fútbol y este apoyo de la grada, el Barça de Hansi Flick está preparado para luchar por los dos títulos que hay en competición. Los cuatro puntos de ventaja sobre un Real Madrid roto y que debe visitar el Camp Nou le acercan a LaLiga. Y la Champions... ¿por qué no? Con este Barça, todo es posible.