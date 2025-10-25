Flick se cura en salud con Koundé para el Clásico

Tras perderse dos entrenamientos y hacer saltar las alarmas, Jules Koundé se ejercitó este sábado en la previa del Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu. A priori, según comentó Marcus Sorg en la rueda de prensa, el francés estará OK para ser titular este domingo tras estar entre algodones por un golpe fuerte en la pierna.

Por si acaso, Hansi Flick, según ha sabido SPORT, se llevará a un ejército de defensas para medirse con el Real Madrid en territorio vikingo. El técnico alemán, que no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado por la roja de la semana pasada frente al Girona, incluye en la expedición azulgrana a Jofre Torrents y Xavi Espart del filial. Ambos se unen a la zaga disponible (Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Koundé, Araujo y Christensen). En total, nueve defensas para una convocatoria de un 23 futbolistas que pueden entrar en la convocatoria oficial.

JULES Y CHRISTENSEN, RENQUEANTES

El hecho de que Jules esté renqueante hace que el entrenador germano se lleve a un Xavi Espart que acumula ya un buen puñado de días entrenando con la primera plantilla. Y ya entró en la convocatoria ante Girona y Olympiacos. En su caso, el de Vilassar puede ejercer también de interior pese a estar destacando en el lateral diestro.También debutará en un Clásico Jofre Torrents. Pese a estar sanos Gerard Martín y Balde, Hansi considera que debe formar parte del grupo.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Toni Fernández jugó de falso nueve contra el Girona / Dani Barbeito

Dentro de la lista también veremos a Dro y Toni Fernández como canteranos. Ambos han debutado ya de forma oficial con Flick (dos titularidades Dro, la última en Champions el otro día) y una Toni Fernández. De esta forma, el teutón quiere evitar sobresaltos por si Jules no se sintiera bien este domingo en la activación o calentamiento. Y también teniendo en cuenta que Christensen viene de un proceso gástrico y tampoco llega al 100%.

SUPERPOBLACIÓN DEFENSIVA

Overbooking de defensas y plaga de bajas en la parcela ofensiva. Ni Lewandowski, ni Dani Olmo ni Raphinha. Tres ausencias muy muy sensibles que harán que Hansi deba replantear su once para seguir con su pleno en los Clásicos.