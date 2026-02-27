Flick, sobre cumplir 100 partidos más: "¿Por qué no? Me encanta este club"

Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque liguero de mañana ante el Villarreal con el sorteo de Champions como tema protagonista.

El técnico, que viene de celebrar su cumpleaños junto a la plantilla ayer no ha escondido su felicidad al declarar que "estas dos semanas han sido buenas e importantes, pero todo se reduce a cómo juegas, en cómo empiezas. El Villarreal tiene a grandes jugadores. Quedan siete partidos antes del próximo paron de selecciones, y nos centraremos en dar nuestro máximo nivel”.

Para el encuentro de mañana, el conjunto azulgrana no podrá contar con Gerard Martín por sanción ni con Frenkie de Jong por lesión, algo que el técnico asume sin excusas. “Todos los equipos tienen estos problemas. Pero tenemos mucha calidad en el equipo, y distintas opciones. Miro en los que pueden jugar. Me lo planteo así, no pienso en quienes no están. No busco excusas o quejas”, dijo el alemán, reconociendo que “No nos gusta perder un jugador de la calidad de Frenkie, veremos como lo gestionamos para los próximos partidos”.

Mirando a Europa, también ha tenido palabras para su rival. Al ser preguntado por los equipos que el Barça evita al enfrentarse al Newcastle --PSG, Chelsea, Liverpool, Bayern, City y Madrid-- el alemán apenas ha querido centrarse en el rival, asegurando que “el Newcastle tiene un equipo fantástico y ya lo vimos cuando jugamos allí. Siempre hay que respetar el rival, todo el mundo quiere llegar a la final, y ellos también”.

Flick ha celebrado además un hito personal, llegando a los 100 partidos. “Es un gran honor llegar a esta cifra de partidos. Era un sueño entrenar aquí y disfruto cada día, con los jugadores, la afición...”. Y añadió: “La presentación del libro era del presidente era privado... decidí ir pero ahora no hay mucho contacto con Laporta porque no está como presidente”.

Noticias relacionadas

Por último, al ser preguntado por SPORT sobre una posible renovación y por la opción de seguir muchos partidos más al frente del equipo, el técnico dejó el gran titular de la rueda de prensa y dejó entrever que continuará: “¿Por qué no? Me encanta el día a día en este club, estoy muy contento con el tiempo y es un honor entrenar al Barça y los jugadores también hacen un trabajao fantástico y todo el mundo puede estar muy orgulloso de ello”. Con estas palabras, el alemán dejó claro que se siente plenamente identificado con el proyecto y cómodo en el club. De esta manera, más allá de los resultados, Flick transmite ilusión dando a entender que su etapa en el banquillo azulgrana todavía puede tener mucho recorrido.