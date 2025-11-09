Flick cumple 50 partidos de Liga

Flick vive su segunda temporada al frente del Barça y, como explica una de las leyes no escritas del fútbol, el segundo año está siendo más complicado que el primero. El técnico, vigente campeón de Liga, se está viendo obligado a lidiar con demasidos problemas que están afectando a su trabajo al frente de losblaugrana: lesiones, la incertidumbre durante semanas de no saber dónde jugarán sus partidos como local o las dudas con la preparación física son algunos de ellos. Pese a todo, el alemán llega ante el Celta al medio centenar de partidos en el torneo de la regularidad con un balance absolutamente positivo.

El Barça, con Flick al frente, ha sido capaz de sumar 36 victorias en los 49 encuentros disputados hasta la fecha, lo que supone un 73,5%. Solo no ha podido ganar en trece ocasiones, con cinco empates y ocho derrotas. De estos ocho duelos en los que no ha sumado ni un solo punto, la mitad se dieron en casa (Las Palmas, Leganés, Atlético y Villarreal) y la mitad, a domicilio (Osasuna, Real Sociedad, Sevilla y Real Madrid). Las dos últimas derrotas se han dado esta temporada, mientras que las seis anteriores fueron la pasada campaña.

Hansi Flick, en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

En cuanto a los empates, la gran mayoría se produeron lejos de casa. Esta temporada se empató (1-1) en Vallecas, mientras que la pasada campaña no se sumó un punto ante el Betis, Getafe y Celta, rival este domingo de los blaugrana en Balaídos. El Betis, además, fue capaz de empatar también en Montjuïc, por lo que es el único equipo al que el Barça de Flick aún no ha podido superar en Liga. El balance a domicilio en la presente temporada, de hecho, no está siendo demasiado esperanzador. En seis desplazamientos, el Barça solo ganó ante Mallorca, Levante y Oviedo, por lo que empezar a sumar de tres en tres fuera de casa es urgente para defender el título.

Una máquina de hacer goles

El balance goleador ofrece globalmente también un saldo netamente positivo porque el Barça de Flick en la Liga suma 130 tantos a favor, mientras que ha encajado 52 en contra, una diferencia de 78 goles. Eso sí, esta estadística muestra una tendencia a la baja. La pasada campaña, cuando se habían jugado las mismos once jornadas que en la presente, el equipo había visto puerta en 37 ocasiones y solo había encajado diez goles, una diferencia de 27 tantos. En la 25-26, se han marcado 28 goles y encajado trece. La diferencia es de quince, un dato que ayuda a explicar los cinco puntos menos respecto al primer año con el alemán como entrenador en la misma jornada.

Flick y Lewandowski en rueda de prensa / SPORT

Balaídos será el escenario del partido número 50 de Hansi Flick en la Liga y el margen de mejora respecto a lo visto en su primer año es grande, aunque es incuestionable que los números globales que presenta el técnico desde que se hizo cargo del banquillo blaugrana no admiten discusión alguna sobre su trayectoria.