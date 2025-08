Flick cuidó a Iñigo Martínez

Arrancaba la segunda mitad en el Estadio Mundialista de Seoul y la gente se frotaba un poco los ojos en sus casas intentando descifrar quién estaba ocupando la posición de central zurdo. El diestro sí estaba claro que era Andreas Christensen, que anotó un golazo desde más de 30 metros. La lógica nos decía que a su lado, en el perfil izquierdo, debía estar Iñigo Martínez. Pero no, la venda en la mano era delatadora. Gerard Martín se ubicaba en ese perfil del eje de la zaga por primera vez desde que está en el primer equipo del Barça.

Sorprendía. Y nos imaginábamos que era una simple gestión de minutos del técnico barcelonista para también dar protagonismo a Jofre Torrents. Pero transcurrían los minutos y el de Ondarroa no aparecía por el verde del estadio coreano. Y señalaba el colegiado el final y ni rastro del donostiarra. Tampoco de Eric Garcia, aunque en su caso había entrenado al margen el día previo y tenía el sentido que Flick lo protegiese.

NADA PREOCUPANTE

La explicación a la no participación de Iñigo es, simplemente, un tema de fatiga. No respondió ni a una lesión ni a molestias, sino a pura precaución por parte del técnico germano. Iñigo fue una pieza fundamental la temporada pasada formando un tándem espectacular junto a Pau Cubarsí. Veteranía y juventud en una comunión casi perfecta. Pero no hay que olvidar que tiene 34 años, que el próximo curso cumplirá 35 y que hay que administrar bien sus minutos para que siga siendo muy relevante.

Joan Garcia, en una acción con Iñigo Martínez / Valentí Enrich

Salvo sorpresa, no debería haber problemas para que el ex del Athletic y de la Real Sociedad sea de la partida este lunes en el cierre de la gira frente al Daegu. El Barça viajará directamente después del partido de vuelta a Barcelona para poner punto y final a 10 días muy intensos por tierras asiáticas.

Gerard Martín cumplió bastante bien en esa posición. Junto a Iñigo y Balde, son los tres defensas zurdos de la plantilla y el hecho de que pueda rendir ahí es sin duda un balón de oxígeno para Flick.