Flick: "Tenemos que cuidar a Raphinha"

Además del problema de última hora con la lesión de Marcus Rashford, Hansi Flick ya tiene una preocupación que viene de antes, y es el de las molestias de Raphinha que mantienen de baja al brasileño. El hecho de que Marcus y Rapha sean futbolistas con cualidades similares y que, sobre todo, suelen jugar en la misma posición, supone un problema añadido para el técnico azulgrana de cara al partido de la Copa del Rey contra el Atlético.

En la rueda de prensa previa al partido, Flick no quiso despejar la incógnita de qué futbolista cubrirá estas dos ausencias, aunque le preguntaron expresamente por Ferran Torres y también está la opción de Fermín López o Dani Olmo. "Tenemos una idea muy clara de quién jugará ahí, lo está haciendo bien. Mañana lo veréis", bromeó.

De ahí que le preguntaran por la lesión del brasileño y su opinión sobre una situación que ya se dio en el inicio de la campaña, en 2025. "“Tenemos que ir paso a paso, tenemos que cuidar a Raphinha porque siempre lo da todo, con una alta intensidad y cuando siente alguna molestia, tenemos que cuidarlo y dar un paso atrás".

El técnico azulgrana no tuvo reparos en admitir que "no estoy contento con esta situación porque le necesitamos, como también necesitamos a Gavi, a Marcus (Rashford)... y al resto de lesionados. Pero son cosas que suceden durante la temporada y las ha de afrontar y las estamos gestionandobien hasta ahora”.

Le preguntaron a Hansi hasta qué punto es una lesión real o si se trata de un tema psicológico por miedo a recaer o empeorar unos problemas musculares existentes. "No, sí que tiene sensaciones en el músculo y es una cosa normal. Hay que cuidar el cuerpo, es lo más importante en un jugador profesional y es lo que está haciendo. Nosotros le estamos ayudando y vigilando", comentó.

Parra la última sesión de entrenamiento Hansi Flick recurrió a varios canteranos para completar el grupo de trabajao, la mayoría de ellos habiuales a lo largo de la temporada: Tommy Marqués, Jofre Torrents, Brian Fariñas y Juan Hernández. Dadas las ausencias que arrastra el primer equipo, varios de ellos podrían tener oportunidades si la situación de los titulares persiste.