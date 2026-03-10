Flick: "Tenemos que ir con cuidado con los minutos de Pedri"

No fue el mejor partido del Barça de Flick, ni mucho menos, pero el equipo sacó un empate muy valioso en el último minuto. La Champions League no perdona y el entrenador alemán lo sabe: "Con el balón no hemos jugado un buen partido. Sin él hemos estado bien, hemos luchado juntos. Desde luego, no era fácil jugar en este estadio y con este ambiente y presión. Cuando teníamos el balón no era fácil, hemos tenido errores y debemos mejorar".

El resultado no es nada malo. La vuelta en el Spotify Camp Nou decidirá el equipo que estará en cuartos de final, aunque el problema azulgrana es en el tema físico. Muchos futbolistas lesionados o muy cansados tras varios partidos intensos: "Es normal el cansancio, hemos tenido muchos partidos. Volvía Pedri, Bernal de una larga lesión. Antes del partido, hubiese estado contento con el 1-1. No tenemos excusas. No quisimos tener riesgo con Eric; es un jugador importante para nosotros, ya que puede jugar en diferentes posiciones. Tenemos suficientes jugadores aquí. Entró Xavi Espart y estuvo muy bien. Es lo que quiero ver y estoy muy contento con esto. Tenemos que descansar y prepararnos bien para el partido del domingo. Tendremos tiempo para preparar, no tendremos días libres. Es normal. En este nivel, en la Champions, en la Liga es normal tener estos encuentros cada tres o cuatro días. Nos tenemos que adaptar", explicó Flick en rueda de prensa.

Una de las grandes novedades del once fue volver a ver a Araujo como lateral derecho, pero el alemán tenía claro lo que debía tocar en el once: "No queríamos cambiar muchas posiciones. Tenía claro que Cubarsí y Gerard Martín tenían que ser los centrales, y a Araujo le pregunté si se veía para jugar de lateral; me dijo que sí. El partido ha sido muy intenso. Araujo no ha jugado muchos partidos, paso a paso. Estaba muy cansado y en la jugada del gol no volvió a tiempo, pero teníamos muchos jugadores en el área para sacar el centro. Su gol era merecido. Estoy contento con el empate".

Los jugadores del Barça celebran el empate en Newcastle / VALENTI ENRICH

Otro jugador que necesita ir recuperando la forma física es Pedri. El canario ha sido de lo mejor del Barça en el encuentro, pero se nota que sigue sin estar en su mejor nivel y Flick lo sustituyó durante la segunda parte: "Tenemos que manejar los minutos e ir con cuidado con Pedri. Ha tenido dos lesiones esta temporada, hace poco que ha vuelto. Todos quieren jugar con él. Controla la pelota y la presión, pero hablamos de jugar 60/65 minutos. Creemos en todos los jugadores y, al final, puede ser que estemos cansados, pero ha sido un partido muy intenso. Aprecio mucho lo que he visto en defensa y tenemos que jugar mejor con la pelota".

Ahora el Camp Nou será el que decida que equipo estará en los cuartos de final, pero el entrenador azulgrana tiene claro que el equipo mejorará y que jugará un gran encuentro en casa para poder estar entre los ocho mejores equipos del viejo continente.