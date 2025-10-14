Flick cuida pero también aprieta a La Masia

En la primera temporada de Hansi Flick en el Barça los jugadores que saltaron del Barça Atlètic al primer equipo tuvieron una presencia importante. El alemán ascendió a Gerard Martín, Pau Víctor, Marc Bernal y Marc Casadó y también debutaron del filial andrés Cuenca, Toni Fernández y Dani Rodríguez.

La apuesta más atrevida fue la de Marc Bernal que se estrenó siendo titular en los tres primeros partidos hasta que una grave lesión frenó su trayectoria. Marc Casadó le cogió el relevo y durante buena parte del curso fue el mediocentro titular. Gerard Martín resultó la gran revelación del curso ya que cuando suplió a Balde lo hizo a gran nivel mostrando una evolución remarcable. Pau Víctor se había ganado el ascenso al primer equipo tras ser el máximo goleador del filial y tras un curso con pocas oportunidades despunta ahora en Portugal con el Braga.

Casadó, ante el Oviedo / Dani Barbeito

La explosión de jugadores del B en el primer equipo está teniendo esta temporada un proceso lógico. Casadó y Bernal tienen que competir con un De Jong notable mientras que Gerard Martín sigue creciendo. A partir de aquí los nuevos talentos de la Masia que están contando para Flick están sumando muchas convocatorias pero escasos minutos.

Flick cuenta con Diego Kochen, Jofre Torrents, Toni y Guille Fernández y dro como jugadores que completan la plantilla del primer equipo. El alemán los cuida y cree en ellos pero todos ellos, a excepción de Kochen, son todavía juveniles y el proceso no será tan explosivo como en los casos de Cubarsí y lamine o el propio Bernal.

Flick confía en Bernal y Toni / Dani Barbeito

Flick ya ha hecho debutar a jofre Torrents y Dro y Guille no ha tenido esta oportunidad a causa de una lesión.

Es cierto que Dro ha sumado 45 minutos y Jofre 38 y que Toni todavía no ha podido añadir minutos a su debut del curso pasado contra el Barbastro. Flick valora la proyección de todos ellos pero desea que cuando jueguen estén listos para la alta exigencia del fútbol profesional. es por ello que les exige mucho en lo físico y también en lo táctico y considera que su presencia en dinámica de primer equipo les hará crecer.

El hecho de que la media de edad del primer equipo sea muy baja y que en las últimas dos temporadas el salto de futbolistas del B al primer equipo haya sido una constante ha provocado este curso un pequeño bajón ya que el 'ratio' de debuts y minutos de juveniles en la élite es imposible de mantener.

Flick ha hecho debutar a Jofre Torrents / FCB

Los Toni, Dro, Jofre y compañía sienten que Flick confía en ellos pero que no les va a regalar nada. Para disponer de minutos en el primer equipo han de trabajar duro y en ello están.

La labor de Bojan Krkic de enlace entre la cantera y el primer equipo es un aval para que estos chicos mantengan la paciencia y sigan confiando en sus posibilidades para ganarse un hueco en los planes de Flick.

Arnau Blanco, mano derecha de Flick en el cuerpo técnico, es otro de los valedores de estos canteranos. Blanco dirigió a Dro en el Cadete A y conoce de primera mano la calidad extrema del gallego y su inmenso potencial. Otro de los principales ayudantes de Flick en su cuerpo técnico es Thiago Alcántara que no olvida su paso por la cantera blaugrana y cuida y trabaja con especial mimo con las actuales promesas de La Masia.

Flick muestra el camino a los canteranos / Dani Barbeito

El trabajo de todo el staff ayuda a que Flick logre su objetivo de que estos jóvenes jugadores mejoren día a día y estén preparados para cuando el equipo les necesite.

Hansi Flick aprieta a La Masia porque confía en la cantera blaugrana y quiere sacarle máximo rendimiento. El alemán es un entrenador muy exigente y sabe que el rendimiento en la élite llega cuando los futbolistas ofrecen el 100% de sus posibilidades.

Bojan y Flick presenciaron el partido del Barça Atlètic / Dani Barbeito

Apostar por jóvenes es siempre un riesgo ya que la regularidad y el oficio solo se logran con el tiempo pero Flick aprieta las tuercas para que estos chavales puedan ser piezas válidas para el primer equipo.