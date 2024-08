Flick: "No es cierto que no cuente con Vitor Roque"

Hansi Flick habló en rueda de prensa en la previa del Rayo-Barça de este martes. El técnico alemán respondió algunas preguntas sobre las salidas del club, una carpeta que ahora mismo está al rojo vivo e influye directamente en las inscripciones del club, especialmente la de Dani Olmo. Las salidas de jugadores como Gündogan y Lenglet no han sido suficientes para generar masa salarial para el de Terrassa. Tampoco la del brasileño Vitor Roque, cuyo adiós ha sido una de las preguntas que se la ha hecho a Flick.

El alemán ha dejado claro que sí que contaba con él, pero que la prioridad del club era buscarle una salida por las circunstancias que se están viviendo. "No es que no cuente con él, no lo diría así. Hay circunstancias del jugador que hay que tener en consideración. Solo puedo decir lo que hable con él: una situación difícil, venía de Brasil y ahora tiene una oportunidad de jugar y mejorar. He visto cosas que hace muy bien, es una buena persona y cruzo los dedos para que mejore", decía Flick sobre el brasileño.

Para esta temporada, Flick cuenta con Lewandowski, Ferran Torres y Pau Víctor en plantilla como posibles 'nueves'. Sin embargo, ha dejado entrever que no le disgustaría un delantero más para tener fondo de armario en el equipo. "No es que yo no cuente con él, tener un delantero más no sería una mala cosa", afirmaba Flick.

Vitor Roque está cedido hasta el año 2025 y ya ha sido presentado con el Betis. Podría debutar esta semana bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, que jugará el 1 de setiembre frente al Madrid en el Bernabéu. Esta semana, el conjunto verdiblanco no jugará en competición doméstica por su compromiso en Conference League.