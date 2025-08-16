Flick, muy crítico: "Hemos jugado al 50% y esto no me ha gustado"

Hansi Flick ha demostrado en cuantiosas ocasiones que es un entrenador que dice las cosas tal como las piensa sin titubear. Y, de la misma forma que en la previa del Mallorca-Barça no tuvo problema en reconocer que no le había gustado la primera parte de la pretemporada de un jugador como Fermín López, después del encuentro, que se saldó con claro triunfo blaugrana (0-3), el técnico alemán fue muy crítico con el juego de su equipo en Son Moix.

“No me ha gustado el partido. Son tres puntos importantes, pero no me ha gustado el partido. Después del 0-2 y de las dos tarjetas rojas, el equipo ha jugado al 50%. Tengo que hablar de ello, no me ha gustado”, empezó Flick en declaraciones a 'Movistar+'. “Tenemos que controlar el balón y el juego, pero también debemos marcar. Esto es lo que puedo decir: no podemos jugar al 50 o 60% contra nueve jugadores”, añadió.

Ya en rueda de prensa, el entrenador insistió en el mismo discurso. "No es fácil seguir concentrados con el rival tan hundido y sabiendo que tienes dos jugadores más, pero debemos corregir cosas. Hablaré con mis jugadores. Los tres puntos son muy importantes", reflexionó. "Tenemos que estar más enfocados aunque parezca fácil ganar", agregó.

Contento con Lamine Yamal

Sí que se prodigó un poco más en elogios Flick al analizar el partido de Lamine Yamal. "Como he dicho otras veces, él siempre quiere jugar bien y ayudar al equipo. Lamine es un jugador especial y todo el mundo lo ve. Por lo que veo yo en los entrenamientos, está muy motivado. En los partidos también lucha y defiende. Estoy muy contento por él", apuntó sobre la actuación del genio de Rocafonda. El '10' asistió en el gol que abrió el marcador y marcó el tanto de la sentencia. Fue, evidentemente, el MVP del compromiso.

El míster teutón también felicitó a Joan Garcia, que hizo "un buen partido" y restó importancia a las actuaciones de Marcus Rashford y Jofre Torrents en sus estrenos con el primer equipo del Barça: "No era fácil para Marcus o Jofre debutar hoy contra un equipo tan hundido y sin espacios".

El míster teutón también fue preguntado por la acción más polémica de la tarde: el gol de Ferran Torres. El atacante valenciano marcó un golazo cuando los defensas del Mallorca pedían que se aturara el juego porque Raíllo estaba tendido sobre el terreno de juego. "Siempre digo a mi equipo que tenemos que jugar hasta que el árbitro pare el partido. Esto es una decisión del colegiado y nosotros tenemos que seguir jugando hasta que el juego se interrumpa", opinó al respecto.