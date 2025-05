Flick: "Creo que Szczesny se quiere quedar. A veces fuma un poco, él es así"

Hansi Flick volvió a dejar claro que no quiere dudas ni debates en la portería en la previa del clásico contra el Real Madrid. El entrenador del FC Barcelona insistió en que Wojciech Szczesny será el encargado de defender el arco blaugrana hasta que la lucha por el título de Liga acabe y elogió al polaco de forma muy peculiar. Destacó su "gran personalidad" y su capacidad de estar "relajado" en momentos de máxima tensión. También que "a veces fuma un poco". "Pero él es así", añadió.

"Tiene una gran personalidad, muy positivo, mantiene la calma. Esto es muy bueno para nosotros, evidentemente. A veces fuma un poco, pero él es así. Nunca lo había visto, pero está en la edad adecuada y está muy relajado", reflexionó Flick en la rueda de prensa, desatando las risas entre los periodistas presentes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

No se mojó tanto al ser preguntado por la renovación de Szczesny, aunque también explicó que está satisfecho con su rendimiento: "Es el trabajo de Deco, yo no me encargo de los contratos. Estoy contento con él. Creo que él se quiere quedar y jugar con nosotros, pero ya veremos".

"No es fácil lo que ha hecho Iñigo"

Otro de los nombres propios de la comparecencia de Flick fue el de Iñigo Martínez. El entrenador culer se mostró sorprendido a estas alturas de la temporada con el hecho de que el central vasco haya sido capaz de adaptarse a su estilo con 33 años. "No es fácil dar estos cambios con esta edad, pero él lo ha hecho fantásticamente", destacó.

"Tiene un estilo diferente, no es el típico jugador de fútbol. Le gusta jugar con más profundidad, pero se ha adaptado a nuestro estilo. Es increíble lo que ha aprendido. Es un líder, se centra en ganar cada partido, en cada entrenamiento. Lo vimos desde el primer día de la pretemporada", recordó Hansi para justificar por qué confía tanto en el de Ondarroa.

"Siempre piensa de manera positiva y lo comparte con sus compañeros. Cree que ganaremos cada partido y así lo transmite. Es un luchador increíble y un gran líder. Estoy muy contento con él. Está haciendo muy bien las cosas y quizá es una de las mejores temporadas que ha hecho. Y tiene 33 años", sentenció.

“Me encanta la actitud de Eric”

Gerard Martín y Eric Garcia tuvieron que ser los laterales titulares del Barça en el Giuseppe Meazza ante las bajas de Alejandro Balde y Jules Koundé y estuvieron a la altura de las expectativas. Completaron un gran partido y Flick quiso dedicarles unas palabras antes del clásico, en el que muy probablemente también saldrán de inicio. "Podemos ver que ambos jugadores son muy profesionales y han mejorado muchísimo desde el inicio de temporada. No me sorprende", consideró.

"Cuando ves a Gerard jugando una semifinal de la Champions... Hizo un partido fantástico. Echamos de menos a Balde, ha estado a gran nivel esta temporada. Es una buena noticia tenerlo de vuelta. Siempre hablo de Eric, me encanta su actitud y mentalidad. Cuando le digo que juegue de '2', de central o de '6', no tiene ningún problema. Sabe jugar con o sin balón y, además, puede marcar goles", elogió.